A banca do futuro

O que podemos esperar dos bancos do futuro? Quais são os desafios e as oportunidades que a inovação apresenta para o setor financeiro? Estas questões são analisadas neste videocast por João Luís Fonseca, partner da Deloitte Portugal e líder na área de consultoria em banca, juntamente com Nuno Sousa, membro da direção de serviços financeiros da Claranet Portugal. O debate, moderado por Hugo Neutel, jornalista do Negócios, aborda as tendências que vão moldar a ação dos bancos nos próximos anos.