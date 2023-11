Banqueiros e governador no Encontro Banca do Futuro

Temos um setor financeiro em Portugal mais robusto, inovador e preparado para os desafios do futuro? Para responder a estes temas vamos debater no Grande Encontro Banca do Futuro, que o Jornal de Negócios realiza a 16 de novembro de 2023, no Sheraton Lisboa Hotel & Spa, "Os desafios de transformação, inovação e governance da banca" e "Para onde caminha o setor financeiro", que conta com a participação dos responsáveis dos cinco maiores bancos em Portugal.





A sessão de abertura será a primeira aparição pública de Mário Centeno, governador do Banco de Portugal, depois da crise institucional e política que recentemente abalou o país. O gestor António Horta Osório abordará as perspetivas macroeconómicas para Portugal e para a zona euro e, Sandra Maximiano, professora universitária e investigadora do ISEG, abordará o tema como atrair a geração Z. A sessão de encerramento será efetuada por João Nuno Mendes, secretário de Estado das Finanças.

Pode assistir em direto ao Grande Encontro Banca do Futuro no site e no facebook do Jornal de Negócios.

Programa

9h30 | Nota de boas vindas

Diana Ramos, Diretora, Negócios

António Miguel Ferreira, Presidente da Comissão Executiva, Claranet

9h35 | Sessão de abertura

Mário Centeno, Governador do Banco de Portugal

9h55 | Perspetivas macroeconómicas para Portugal e a zona euro

Keynote Speaker, António Horta Osório, Gestor

10h15 | Atrair a geração Z

Keynote Speaker, Sandra Maximiano, Professora Universitária e Investigadora, ISEG

10h35 | Banca do Futuro: Desafios de transformação, inovação e governance

Nuno Sousa, Financial Services Director, Claranet

Manuel Requicha Ferreira, Sócio, Cuatrecasas

Vitor Lopes, Partner e Líder do Setor de Banca, Deloitte

Moderação: Carlos Marçalo, Diretor de Projetos Especiais, Cofina

11h00 | Coffee break

11h15 | Vítor Bento, Presidente, Associação Portuguesa de Bancos

11h35 | Para onde caminha o setor financeiro?

Francisco Barbeira, Administrador, Comissão Executiva, BPI

Luis Ribeiro, Administrador, Comissão Executiva novobanco

Miguel Maya, Presidente da Comissão Executiva, Millennium BCP

Paulo Macedo, Presidente da Comissão Executiva,Caixa Geral de Depósitos

Pedro Castro e Almeida, CEO, Santander Totta

Moderação: Diana Ramos, Diretora, Negócios





12h25 | Sessão de encerramento

João Nuno Mendes, Secretário de Estado das Finanças