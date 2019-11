Na banca existem os Non Performing Tecnhology

A banca tradicional andou, nos últimos anos, a corrigir os NPL (non-performing loans) e o legacy mas a evolução bancária não parou e surgiram novas marcas bancárias, baseadas em tecnologia, para corresponder a uma nova geração de consumidores. "Se falamos em NPL, também podemos falar Non Performing Tecnhology, Non Perfoming Operation", referiu João Sales Caldeira, sócio da Deloitte. Acrescentou que "a banca hoje em Portugal e no estrangeiro vive assente em alguma tecnologia que tem entre uma e quatro décadas, e por isso é mais difícil, embora sabendo o caminho que tem de seguir, o What".





Para João Sales Caldeira, "a grande dificuldade está no How, que é como fazer e o que fazer. É um problema de execução. A banca reconhece que tem de atuar mas é muito difícil fazê-lo de uma forma rápida porque, quem nasce do zero, pode fazer as coisas bem feitas desde o princípio, usando a tecnologia que existe no mercado. A banca também acesso mas tem um legacy a considerar".Inicialmente pensou-se que as fintechs vinham disrromper o negócio dos bancos na sua integralidade, agora reconhece-se que há mais colaboração entre a banca e as fintechs para responder às necessidades dos seus clientes."Olhar para fora é a resposta que a banca deve dar não só para as fintechs mas para outros parceiros que possam ajudar a resolver os problemas. Olhar para fora e para os clientes e as suas necessidades, repensar os produtos e as soluções através dos olhos dos clientes, reconhecer que o processo é complicado e é difícil", referiu João Sales Caldeira.





"O processo de digitalização não é um fim em si, é um processo contínuo e isso implica que em todas as áreas de negócio do banco se entenda qual é o papel do banco no futuro", sublinhou João Sales Caldeira. "Com o open banking, com o aparecimento de players específicos em determinadas áreas não é líquido que a banca tradicional tenha de estar presente em todos os domínios da cadeia de valor, podem especializar-se em determinadas áreas".



Os bancos maiores vão ter uma atitude de estar presentes em toda a cadeia de valor, porque têm capacidade de investimento. Outro tipo de bancos vai apostar mais em nichos e em determinadas áreas e serem muito bons e especialistas no que fazem, podendo vender esses serviços ou plataformas ao resto da banca.