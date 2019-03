Conferência Futuro dos Mercados Financeiros

O Jornal de Negócios vai realizar no próximo dia 14 de Março de 2019 a Conferência “O Futuro dos Mercados Financeiros”, no ISCTE, com o objectivo de reflectir e analisar em que medida as políticas internacionais, a economia mundial, a política monetária e também a revolução digital, vão influenciar os mercados financeiros nos próximos anos.