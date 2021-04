Na rede de carregamentos chegou a vez dos privados

Leia Também Não há definição de corredores elétricos na União Europeia

A iniciativa e os oradores

Na abertura da Electric Summit, João Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética, fez um balanço positivo da mobilidade elétrica, "tanto no que representa a penetração dos veículos elétricos no conjunto do mercado português, seja na evolução da oferta de carregamento".Tudo começou com um projeto lançado pelo governo Sócrates que depois foi interrompido pelo governo Passos Coelho e retomado pelo atual Governo, liderado por António Costa. "Retomar é sempre mais complexo do que continuar em velocidade de cruzeiro."Especificou que quando se refere ao elétrico inclui as baterias, mas também o hidrogénio, que, na sua opinião, "vai ser uma ótima forma de energia sobretudo para o transporte coletivo". Recordou que há três anos e meio, no primeiro programa com fundos comunitários para comprar autocarros de elevadas performances ambientais, apoiavam autocarros elétricos e a gás natural, que têm emissões semelhantes ao gasóleo, mas sem partículas e para o ar natural das cidades é melhor.Nessa altura, apenas 10% dos veículos financiados eram elétricos. Um ano e meio depois, no novo programa, 45% dos veículos já eram elétricos. Nas próximas ações no valor de 90 milhões, no âmbito do PRR (Plano de Recuperação e Resiliência), "só vamos apoiar autocarros elétricos e a hidrogénio e os sistemas de carregamento de hidrogénio, porque o ideal é que seja produzido onde é carregado", disse João Matos Fernandes.Salientou que uma das empresas de proa no mundo na fabricação de autocarros elétricos e de hidrogénio é a Caetano Bus, "que ganhou muitos destes concursos e espero que se continue a manter muito competitiva", e que a Mitsubishi faz pequenas camionetas elétricas de carga no Tramagal.João Matos Fernandes lembrou que, no âmbito do PPR, mais de mil milhões de euros são para a mobilidade sustentável, o que é um investimento muito grande no desenvolvimento de redes de transporte coletivo e no apoio de projetos de menor dimensão para a mobilidade sustentável e ativa.Para João Matos Fernandes está concluída a rede-piloto com pouco mais de 2 mil postos de carregamento pelo país, mas com uma concentração maior nas áreas metropolitanas. Além destes tem havido novos postos promovidos por outras entidades privadas, como postos de abastecimento, hipermercados, marcas, condomínios.A partir de agora, cabe ao mercado desenvolver a rede de postos de carregamento mantendo sempre com a estrutura da Mobi.E, que é uma vantagem porque funciona com um só cartão, que permite carregar pagando em qualquer posto de carregamento, independentemente com quem tem contrato.As marcas queixam-se de os incentivos aos carros elétricos serem ainda insuficientes, mas João Matos Fernandes disse que a sua queixa era "os preços com que as marcas estão a vender os carros elétricos. Estou sinceramente convencido de que a tecnologia permite banalizar esse preço e poder fazer com que os preços de venda sejam mais reduzidos".Há um apoio de 4 milhões de euros anuais desde 2020, mas, à medida que a quota de mercado dos veículos elétricos aumenta, é natural que estes apoios decresçam e se foquem nas pessoas singulares. Existem 2,1 milhões de euros para apoiar 700 veículos. Vão ser reforçados em 900 mil euros os apoios para a aquisição de veículos ligeiros de mercadorias elétricos para as empresas."Deixámos de apoiar a aquisição de veículos ligeiros para as empresas porque podem deduzir o IVA, o custo da manutenção de um carro elétrico é menor e o quilómetro é mais barato, menos 15 a 20% do quilómetro em combustível fóssil. Já há soluções comparáveis de carros elétricos que são objetivamente mais baratos do que os veículos a combustão se pensarmos no seu período médio de utilização, que são três ou quatro anos. Para os particulares isso não acontece porque não podem deduzir o IVA", afirmou João Matos Fernandes.A Electric Summit iniciou-se pela discussão do tema "O Futuro da Mobilidade", com quatro conferências digitais nos dias 24 e 25 de março e faz parte da grande iniciativa Electric Summit, que durante 10 semanas vai colocar na agenda todos os temas relacionados com a mobilidade elétrica, funcionando também como um guia para todos os consumidores que pretendem mais informação para comprar um carro de gamas eletrificadas. O Electric Summit é promovido pelo Jornal de Negócios em parceria com a Galp tendo como ecosystem-partner, a Siva e o Montepio Crédito, e como electric-partners a BMW, a Nissan, a Peugeot, a Renault, a Toyota e o StandVirtual, e o apoio institucional da ACAP.