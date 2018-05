EDP tem a brochura mais sustentável do Mundo

Uma folha acinzentada, segura com molas metálicas a uma estrutura de madeira, é a brochura de apresentação da EDP feita na sessão de abertura do Forum SeforAll, hoje teve início no Convento do Beato em Lisboa.

É um exemplar único mas todos podem ter uma cópia no seu smartphone. Basta uma fotografia com o flash do telemóvel e tem-se a brochura sobre a EDP e a transição para um modelo de energia sustentável. Pode ser lida, partilhada e comentada através da rede digital que conecta os telemóveis. "É a brochura mais sustentável do Mundo", como referiu o director criativo da Leo Burnett, Steve Colmar.

Tem-se acesso a informação, como o facto de 1,2 biliões de pessoas não terem acesso a energia, objectivo que a SEforAll tem para colmatar. São mencionados os objectivos do Grupo EDP, como de aumentar, até 2020, a sua capacidade de produção de energia de fontes renováveis para 76%, ou ainda os 200 milhões de euros em investimentos em inovação.

Uma folha de papel

Nesta folha de papel foram usadas tinta preta e reflexiva, que tem micropartículas de vidro, que reagem ao flash. Foi feita em Portugal e todos os materiais são sustentáveis e de origem certificada. "Foi uma forma de cruzar a sustentabilidade com a inovação, que são valores importantes no grupo EDP", referiu Ana Sofia Vinhas, directora de marca e comunicação da EDP. Sublinhou ainda que "é sustentável nos seus materiais e na sua prática".

O Forum do SEforAll realiza-se este ano em Lisboa a 2 e 3 de maio no Convento do Beato tendo a EDP como único Presenting Sponsor. Com mais de 900 inscrições e reúne líderes empresariais, formuladores de políticas, e empreendedores de todo o mundo para avançar no sentido de enfrentar esse desafio de dar acesso universal à energia sustentável até 2030 a todas as pessoas no Mundo.

Os trabalhos foram abertos por de Rachel Kyte, CEO e representante especial do Secretário-Geral da ONU para Sustainable Energy for All, António Mexia, presidente-executivo da EDP que também e chairman da SEforAll.

O evento conta com a presença João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, Teresa Ribeiro, secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Hajia Alima, ministra do Desenvolvimento Rural do Gana, Isaac Kiva, secretário para as Energias Renováveis do Ministério da Energia do Quénia, Bjarni Bjarnason, CEO da Weykjavik Energy, e Per Heggenes, CEO da Fundação IKEA.