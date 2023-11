Jogo da Bolsa: Jogadores reforçam ganhos

A terceira semana de Jogo da Bolsa levou as carteiras virtuais de investimentos a reforçarem os ganhos, acompanhando o bom desempenho das criptomoedas e dos mercados acionistas. O ganho semanal mais expressivo foi o do utilizador Rui Pereira, mas a posição dianteira geral é assumida por Leonel Silva.



A carteira virtual detida por Rui Pereira aumentou 53% em apenas uma semana, passando de 76.254,99 euros para 126.859,95 euros, conseguindo assim a maior valorização semanal. O jogador escolheu expor-se mais a contratos por diferença (CFD, na sigla em inglês) de índices e a forex, mas também incluiu ações na sua carteira.



Já o segundo maior crescimento ao longo da terceira semana de jogo foi o de António Barros, que acumulou uma subida de 46% para 163.434,21 euros, com a aposta em pares cambiais, CFD de ações e ações.



No entanto, é Leonel Silva quem mais ganha desde o início da competição e é também o único jogador com uma subida percentual de três dígitos: com um salto de 247%, mais do que triplicou o valor da carteira para 346.750,03 euros. Além disso, o concorrente foi também quem obteve o terceira maior ganho semanal, com uma subida de 33%, com a escolha a ir sobretudo para o forex e ações e complementando também com CFD de índices e futuros.



No forex, os três participantes apostaram, principalmente, em criptomoedas, numa altura em que os ativos continuam uma trajetória ascendente: de 17 a 24 de novembro a Ethereum aumentou 7%, enquanto a Bitcoin cresceu 3,95%, ambas em comparação com o dólar.



O mercado acionista também deu uma ajuda. Na última semana, as principais praças europeias tiveram um desempenho positivo, à exceção da bolsa de Londres. A que mais avançou foi a praça de Madrid (1,82%), superando mesmo a valorização do índice de referência europeu Stoxx 600, que ganhou 0,91%.



Nos Estados Unidos, o sentimento foi igualmente positivo, com o S&P 500 a ganhar 1% e o Nasdaq, peso pesado em tecnologia, a valorizar 0,89%.



Na terceira semana houve 71 participantes que conseguiram obter retornos positivos, com 14 deles a registarem aumentos de dois dígitos no valor das suas carteiras virtuais. Já no acumulado do concurso, o número de participantes que conseguiram fazer o valor das suas carteiras crescer eleva-se a 119.





| Jogo da Bolsa

16 de novembro a 11 de dezembro

O Jogo da Bolsa já está no terreno e termina a 11 de dezembro. As diversas classificações serão divulgadas nos dias úteis no site jogodabolsa.jornaldenegocios.pt e na versão impressa do Jornal de Negócios. Até ao final da iniciativa estas classificações serão sempre provisórias e poderão ser alvo de correções.



Todos os dias é retirada uma classificação provisória da Classificação Global, da Classificação Universitária e da Classificação Universo ISCTE Business School, que é divulgada no dia seguinte também no jornal impresso. Às terças-feiras é divulgado o vencedor semanal. O Jogo da Bolsa 2023 é um passatempo organizado pelo Negócios em parceria com a GoBulling e com o ISCTE Business School, e ainda o apoio do Caldeirão de Bolsa.