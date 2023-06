Mais de metade das patentes da Fujifilm são na área do health care

A Fujifilm fez uma aposta de diversificação e, claramente, uma das áreas em que investimos foi a do health care, focada no estado e na melhoria da saúde dos portugueses. Pedro Mesquita

Tal como a iniciativa Portugal Health Summit, também a Fujifilm tem como um dos seus principais objetivos "aportar valor à saúde", afirmou Pedro Mesquita, diretor-geral da Fujifilm Portugal e Espanha. "É com enorme prazer que a Fujifilm se junta a esta iniciativa da Cofina e da Lusíadas Saúde", declarou, aproveitando desde logo para felicitar o CEO do Grupo Lusíadas Saúde, Vasco Antunes Pereira, instituição que foi recentemente distinguida pelos Prémios Europeus de Hospitais Privados na categoria de Inovação em Saúde. Um reconhecimento que surge no seguimento do lançamento e implementação da Lusi, a primeira assistente por voz para marcação de consultas a nível mundial."Na verdade, inovar na saúde privada é mais difícil do que na iniciativa pública, situação que reforça ainda mais a importância deste prémio", considerou Pedro Mesquita.O responsável explicou os motivos pelos quais a Fujifilm, uma empresa conhecida há duas décadas pela sua relação com a fotografia, se associou a esta iniciativa Portugal Health Summit. "Com o pico da digitalização, a Fujifilm fez uma aposta de diversificação e, claramente, uma das áreas em que investimos foi a do health care, focada no estado e na melhoria da saúde dos portugueses, algo que vai muito dentro do que é a missão e a visão estratégica da Fujifilm, que é a melhoria da qualidade de vida das pessoas em todo o mundo", observou o diretor-geral .Além disso, como fez questão de salientar, "esta é uma parceria que resulta igualmente da vontade de aportar valor à saúde, uma estratégia da Fujifilm e que é também o foco da temática do Portugal Health Summit".Como reforçou Pedro Mesquita, "nesse aspeto de aportar mais valor à saúde, a Fujifilm tem vindo a desenvolver uma série de tecnologias". "Hoje, a Fujifilm regista cerca de 56 mil patentes em todo o mundo, sendo que mais de 50% destas patentes estão ligadas à área de health care e em duas áreas primordiais, os cuidados de saúde primários e o screening".Em relação aos cuidados de saúde primários, o diretor-geral defendeu a "necessidade de melhorar este nível de cuidados de proximidade, sendo essa precisamente uma aposta clara da Fujifilm".Depois, "uma segunda e não menos importante aposta, e que faz parte da atividade atual da Fujifilm, é o screening e o from screening to treatment, um foco muito importante e no qual temos vindo a fazer um investimento muito significativo, não só através da inovação tecnológica mas também através da aquisição de empresas".Pedro Mesquita terminou a sua intervenção a expressar uma ambição: "Que este projeto do Portugal Health Summit permita chegar a conclusões e que nós, de alguma forma, todos juntos, possamos ajudar e contribuir para melhorar os cuidados de saúde de todos os portugueses."