A Saúde ao alcance de todos

Nesta quarta-feira, 7 de junho, a Porto Business School é o palco para alguns dos principais atores da área da saúde participarem num debate que contribui para a mudança do setor em Portugal. "Um Futuro com Saúde para Todos" é a primeira das Conferências Portugal Health Summit, um espaço de reflexão promovido pelo Jornal de Negócios, revista sábado e Lusíadas Saúde, que tem como objetivo participar e ajudar à construção de uma sociedade com mais saúde e bem-estar para todos.

O streaming do evento no Negócios começa às 15h00. O evento conta, num primeiro momento, com a participação de Nuno Tiago Pinto, diretor da revista sábado, Vasco Antunes Pereira, CEO da Lusíadas Saúde, e Pedro Mesquita, diretor-geral da Fujifilm Portugal e Espanha, que dão as boas-vindas a todos os presentes.

Segue-se a intervenção do primeiro orador convidado, Guilherme Macedo, coordenador da Unidade de Gastrenterologia do Hospital Lusíadas Porto, sobre a "Importância da prevenção, rastreio e tratamento". Paulo Morgado, presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, é o convidado seguinte, com o tema "Saúde em Comunidade".

Num terceiro momento, está previsto um painel com estes dois especialistas, aos quais se juntará para a conversa Leopoldo Matos, gastrenterologista no Hospital Lusíadas Lisboa e presidente do Conselho Consultivo da Lusíadas Saúde, para falar sobre assuntos prioritários para o setor, como a importância da prevenção e da integração de todos os sistemas de saúde numa maior consciencialização sobre o autocuidado, bem-estar e promoção da saúde individual e na comunidade, através de ferramentas essenciais de diagnóstico precoce e de apoio ao cuidado de proximidade.

Assista à conferência aqui.