Saúde Pública está "sem roteiro para o futuro"

A especialidade de Saúde Pública voltou ao esquecimento de muitos, inclusive dos decisores políticos. "Pouco mudou" desde a pandemia e "até mesmo o Governo tem deixado a Saúde Pública à espera, enquanto resolve os problemas das urgências hospitalares, implementa as Unidades Locais de Saúde e olha para os incentivos para fixar médicos, sem apresentar um roteiro para o futuro dos serviços e dos profissionais de Saúde Pública, que, como sabemos, também tem repercussões no estado de saúde dos Portugueses", lamenta à SÁBADO Gustavo Tato Borges, Presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (ANMSP).

Concordando com aqueles que dizem que "a saúde pública é o parente pobre da medicina", o dirigente considera que "o poder político tem tendência a valorizar investimentos que se traduzam em realidades concretas a curto e médio prazo (ou seja, nas especialidades com atendimento clínico, para reduzir tempos de espera, utentes sem médico de família e aumentar a prestação de cuidados), e a esquecer áreas como a Saúde Pública, que produz resultados a médio ou longo prazo".

Exemplo disso é a introdução, em 2009, da vacina contra a infeção por HPV, com o intuito de reduzir, indiretamente, a incidência e a mortalidade por cancro do colo do útero, "e que ainda não é possível observar o seu impacto (mas será) devido ao facto de não ter passado tempo suficiente", refere.

Por outro lado, como observa o médico, "se tivermos em conta a carga de doença da população portuguesa e a necessidade urgente em intervir ao nível da promoção da saúde e prevenção da doença, com uma abordagem de saúde populacional, cuja resposta pode e deve ser dada pela Saúde Pública, verificamos igualmente que esta necessidade tem sido preterida pela não evidência dos seus resultados a curto prazo".

Falta de investimento

Esta falta de atenção estende-se aos profissionais da especialidade que, segundo o presidente da ANMSP, "também têm sido desvalorizados nas últimas décadas". "Só nos dão importância em situações de crise, quando surge a necessidade de recorrer aos nossos conhecimentos", critica.

"Estamos há sete anos a trabalhar numa reforma para a Saúde Pública, trabalho esse que não tem tido resultados práticos porque os sucessivos governos e equipas ministeriais continuam a protelar a implementação das medidas sugeridas pelas diferentes comissões de reforma".

O que faz com que muitos dos meus colegas "tenham perdido a esperança que efetivamente se implemente alguma medida ou se altere a realidade dos serviços de saúde pública".

Na verdade, alerta Gustavo Tato Borges, "sentimo-nos ameaçados pela falta de investimento na nossa especialidade e nos nossos serviços e penso que essa realidade irá ter consequências negativas para o Serviço Nacional de Saúde e para a população portuguesa".

O retrato da especialidade não é, pois, muito favorável. Pela frente há muitos desafios. O principal é "o desenvolvimento e construção da Saúde Pública para 2030, ou seja, a implementação de medidas que permitam à especialidade desempenhar as suas funções de forma completa, integrada e efetiva". E, como explica Gustavo Tato Borges, isso passa pela "implementação do caminho que a Comissão da Reforma desenhar, tendo em conta as alterações que têm sido implementadas no Serviço Nacional de Saúde (SNS)", nomeadamente através do "reforço das competências da Direção-Geral da Saúde, da alocação dos recursos humanos e financeiros necessários, da capacitação dos Serviços de Saúde Pública regionais e locais, da regulamentação adequada do seu papel e contributo nos diferentes níveis e da valorização dos seus conhecimentos técnicos no planeamento institucional das diferentes entidades e estruturas do SNS".





"Só nos dão importância em situações de crise, quando surge a necessidade de recorrer aos nossos conhecimentos" Gustavo Tato Borges, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública

Outro grande desafio apontado é "a captação e retenção de jovens especialistas", pois como conta, "com a falta de investimento e de importância que os governos têm atribuído à nossa especialidade (com exceção, claro, do tempo de combate à pandemia), estes têm procurado projetos mais aliciantes".

As novas tecnologias e os sistemas de informação são igualmente "uma prioridade", revelando o responsável que "a saúde pública ainda não tem um sistema de informação específico, que permita retirar dados relevantes da população que serve,

Segundo Gustavo Tato Borges, a tutela já criou uma equipa de trabalho nesse sentido, "mas a mesma está centrada em atividades burocráticas e pouco relevantes para a prática da Saúde Pública, como são as Juntas Médicas de Avaliação da Incapacidade ou outras atividades burocráticas".

O dirigente apela ao Ministério da Saúde para que "oiça o que dizem os profissionais do terreno e as conclusões dos trabalhos da Comissão da Reforma". Aos jovens médicos de saúde pública apela a que "demonstrem as mais-valias do seu trabalho, aumentando as suas competências e trazendo a sua energia, os seus conhecimentos e a sua vontade de inovar".