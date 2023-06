Um futuro com saúde para todos

A equidade no acesso à saúde é um dos enormes desafios da nossa sociedade. A falta de recursos e a fraca literacia em saúde impedem que todas as pessoas alcancem o seu potencial máximo de saúde e qualidade de vida. Quando visitar um médico? Como prevenir a doença ou lesões graves? Como ter um estilo de vida saudável? Estas são algumas das questões que marcam a atualidade e que serão debatidas por um painel de especialistas, naquela que será a primeira das Conferências Portugal Health Summit, já a 6 de junho, na Porto Business School. É um espaço de reflexão promovido pelo Jornal de Negócios, Revista Sábado e Lusíadas Saúde com objetivo de participar e ajudar à construção de uma sociedade com mais saúde e bem-estar para todos.





Com início previsto para as 9h00 e encerramento às 11h40, o evento contará, num primeiro momento, com a participação de Nuno Tiago Pinto, Diretor da revista Sábado, Vasco Antunes Pereira, CEO da Lusíadas Saúde, e Pedro Mesquita, Diretor-Geral da Fujifilm Portugal e Espanha, que irão dar as boas-vindas a todos os presentes.





Seguir-se-á a intervenção do primeiro orador convidado, Guilherme Macedo, Coordenador da Unidade de Gastrenterologia do Hospital Lusíadas Porto, que irá centrar a sua comunicação na ”Saúde Digestiva: Importância da prevenção, rastreio e tratamento”.





“Mostrar a dimensão e as razões para o facto de a saúde digestiva ser de capital importância no nosso quotidiano e perceber como a literacia sobre este tema pode ser a principal arma contra o flagelo da oncologia digestiva, que vitima mais de 10 mil portugueses por ano”, é o grande objetivo da apresentação, explica Guilherme Macedo. “O cancro digestivo não é simplesmente o inimigo a combater, mas a ameaça que importa antecipar, cercar e derrotar pelas estratégias preventivas”.





Já Paulo Morgado, Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde (ARS) do Algarve, é o convidado seguinte, com a missão de refletir sobre o tema da “Saúde em Comunidade”.





Prevenção e rastreio





Num terceiro momento, está previsto um painel com estes dois especialistas, aos quais se juntará para a conversa Leopoldo Matos, Gastrenterologista no Hospital Lusíadas Lisboa e Presidente do Conselho Consultivo da Lusíadas Saúde, para falar sobre assuntos capitais, como a importância da prevenção e da integração de todos os sistemas de saúde numa maior consciencialização sobre o autocuidado, bem-estar e promoção da saúde individual e na comunidade, através de ferramentas essenciais de diagnóstico precoce e de apoio ao cuidado de proximidade.





Ao Negócios, Leopoldo Matos antecipa que este promete ser “um debate muito interessante”, uma vez que estarão em foco “assuntos e aspetos decisivos para o futuro da saúde”, como a importância da prevenção, dos rastreios e do tratamento precoce. “Para melhorar a saúde dos portugueses é essencial uma verdadeira aposta em campanhas de esclarecimento sobre os males do século, que com uma vida saudável podem ser evitados, diminuindo sofrimento e peso no Serviço Nacional de Saúde (SNS). Falo das doenças cardiovasculares, da diabetes, da obesidade e da saúde mental, patologias para as quais é essencial promover uma melhoria da literacia em saúde das populações, que deve começar nos bancos da escola”, destaca o especialista.





Por outro lado, diz, “também os rastreios são meios importantes e definitivos com impacto na mortalidade por doenças, nomeadamente oncológicas, sendo essencial uma colaboração entre o SNS e as autarquias para uma maior eficácia”. Por fim, “e não querendo desvendar tudo, esta conferência permitirá discutir as formas de criar mecanismos de acessibilidade em tempo precoce, de forma a conseguirmos aumentar a eficácia dos tratamentos”. Já perto do final da conferência, está prevista uma sessão de questões e respostas, que será moderada pela jornalista Helena Garrido, seguido de um wrap-up e encerramento.





Acompanhe o debate





O Portugal Health Summit é uma iniciativa caracterizada por um pensamento maior – livre, transparente, inclusivo e interdisciplinar –, que pretende analisar o contexto, os desafios e as necessidades, e encontrar soluções com o envolvimento de todos, abrindo momento a uma entreajuda mais plena e a uma integração mais intencional que garanta mais e melhor vida à nossa sociedade.





Elevar a consciência de saúde, cuidar desde a primeira hora, abraçar a longevidade, promover o envelhecimento ativo, educar em todas as idades, antecipar a urgência, assegurar a prevenção, convocar o indivíduo para uma participação mais ativa na sua saúde, digitalizar e integrar sistemas, transformar dados em informação útil, pensar e decidir com mais conhecimento, modernizar as estruturas, investir e inovar no ensino superior, melhorar as saídas profissionais e o desenvolvimento das carreiras, reinventar a gestão da saúde, apostar nas lideranças de impacto, criar culturas de proximidade e servir cada vez melhor as pessoas, são alguns dos tópicos a abordar ao longo das várias iniciativas que compõem o Portugal Health Summit 2023. Numa sequência de diálogos construtivos, vamos ligar setores, dar voz à visão de especialistas, discutir boas práticas, inovar sistemicamente e evoluir em conjunto.