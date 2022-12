José Gomes: “Vemos os seguros como um negócio de emoções”

O primeiro pilar está no cliente, porque, apesar de haver uma taxa de penetração mais elevada dos seguros, "não deixa de haver um potencial enorme e os clientes ainda não perceberam bem o que ganham em transferir determinado tipo de riscos para a seguradora. As seguradoras têm de estar mais próximas dos clientes para conhecer bem as suas necessidades", afirmou José Gomes, membro da comissão executiva do Grupo Ageas Portugal durante a 9.ª edição de Os Seguros em Portugal, uma iniciativa do Jornal de Negócios.



O seguro pilar tem a ver com uma oferta holística, como é que seguradora se posiciona para responder às necessidades dos clientes que vão para além dos seguros. "Existem os seguros de proteção, como os tradicionais, mas para sermos relevantes na vida dos clientes temos de ir mais longe e seguir as necessidades dos clientes ao longo da sua vida." O grupo apostou num conjunto de ecossistemas, um dos quais o da saúde, onde está a desenvolver um conjunto de investimentos e posicionamento que vai permitir dar respostas no âmbito da saúde. José Gomes salientou o papel da prevenção que é vital para o setor segurador. "Esta sensibilização do cliente serve para evitar que estejam expostos a determinados tipos de riscos."



Tecnologia e pessoas



O terceiro vetor relaciona-se com a tecnologia. "Vemos os seguros como um negócio de emoções, porque os clientes transferem para as seguradoras o mais importantes da sua vida: as pessoas, os filhos, a saúde, a poupança para a reforma", considerou José Gomes. As emoções querem dizer confiança, proximidade, pessoas, e, por outro lado, tecnologia, porque "tudo no nosso negócio está alavancado no conhecimento dos dados, que nos permitem ser mais eficientes e mais assertivos nas formas como construímos os nossos produtos".



O quarto pilar é a sustentabilidade nas várias vertentes. Esta está tanto na gestão de ativos, para que esteja alinhada com as políticas de sustentabilidade, como com as práticas internas. "É um processo de evolução que pode ser começado a trabalhar com a rede dos nossos prestadores."



O quinto pilar são as pessoas que trabalham no Grupo Ageas, "porque são estas que vão fazer a diferença. Os sistemas dão-nos informação, dados, mas depois para criar a relação, para compreender e dar suporte aos clientes, as pessoas são chave". José Gomes assinalou que o Grupo Ageas contempla, além do crescimento orgânico, a possibilidade de aquisições se houver oportunidades e estão atentos ao mercado.