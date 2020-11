Mais transparência nos seguros de saúde

Leia Também Para seguro global contra as pandemias seriam necessários 100 anos de prémios

Os seguros em Portugal A conferência digital "Os Seguros em Tempo de Emergência" realizou-se a 3 novembro de 2020 no âmbito da 7.ª edição de "Os Seguros em Portugal", uma iniciativa do Jornal de Negócios. Abriu a conferência Michaela Koller, diretora-geral da Insurance Europe, seguindo-se um debate sobre os estado e os desafios do setor com Alexandre Ramos, membro da equipa Executiva e Technology Leader da Liberty Seguros, Celeste Hagatong, presidente da COSEC, e José Galamba de Oliveira, presidente da APS (Associação Portuguesa de Seguradoras). Depois o tema passou a ser o digital com a presença de Ângelo Vilela, country head of Digital do Grupo Ageas Portugal, Luiz Ferraz, mandatário-geral da Prévoir-Vie, e Marco Perestrelo, CTO (Chief Technology Officer) da i2S. Os debates foram moderados André Veríssimo, diretor do Jornal de Negócios, e o encerramento foi feito Maria Margarida Corrêa de Aguiar, presidente da ASF (Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões).

"O setor segurador tem sido mais lento na oferta de produtos que respondam às necessidades trazidas por fenómenos tão importantes como o envelhecimento da população e o aumento da longevidade ou as alterações climáticas e a digitalização da economia", afirmou Margarida Corrêa de Aguiar, presidente da ASF - Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões.Acrescentou que "a atividade seguradora tem aqui um papel muito importante, seja oferecendo poupança e seguros de saúde de longo prazo (long care) ou seguros de vida ligados à ‘reverse mortage’, seja reduzindo o protection gap que tem hoje níveis muito preocupantes, como por exemplo na cobertura de riscos sísmicos".A penetração de seguros em Portugal com coberturas de riscos catastróficos é baixa quando comparada com outras economias desenvolvidas, "amplificando a vulnerabilidade social e da atividade económica para riscos desta natureza".Em relação aos seguros voluntários de saúde, em particular, que têm registado crescimentos significativos, inclusive em plena pandemia, a ASF está a trabalhar num conjunto de medidas regulatórias que contribuam para um desenvolvimento equilibrado do mercado, salvaguardando um posicionamento mais informado dos consumidores e requisitos de transparência que são exigíveis num tipo de seguro com esta relevância económica e social.Salientou ainda que "um dos grandes desafios que o setor segurador tem realmente pela frente está em saber como é que será feita a incorporação das novas tecnologias nas suas cadeias de valor. É um caminho incontornável, sob pena de os seus modelos de negócio se tornarem inviáveis porque são desinteressantes para os consumidores e as atividades económicas".Aludiu aos efeitos da contração económica que "pode motivar correções descendentes nos mercados financeiros, impactando as carteiras de investimento, assim como pode contribuir para reduzir o volume de negócio, o que é suscetível de gerar competitividades acrescidas, passíveis de interferir com o equilíbrio técnico da subscrição e tarifação dos riscos".Por isso, a ASF está a monitorizar as seguradoras através de indicadores de rendibilidade, solvabilidade, liquidez e sinistralidade, e de exercícios de stress test que testam cenários adversos passíveis de materialização, determinando sempre que é necessário medidas corretivas e de mitigação de impactos.Sobre o processo europeu de revisão do regime de Solvência II, referiu que se pretende criar "um quadro de políticas e instrumentos macroprudenciais, de um regime harmonizado de recuperação e de resolução de empresas de seguros, bem como de requisitos de estabelecimento, a nível de cada Estado-membro, de fundos de garantia de seguros ou mecanismos alternativos".A presidente da ASF fez ainda alusão ao papel do setor na recuperação económica nacional e europeia em que há desafios muito importantes. "A expectativa é a de que esta pandemia molde as necessidades da economia e da sociedade e de que o setor segurador se ajuste gradualmente, seja no modus operandis, seja na oferta de soluções, contribuindo para a confiança que nos faz andar para a frente."As prioridades definidas no Plano de Recuperação e Resiliência, como a transição climática e a transição digital, implicam alterações profundas de paradigma, e nestas "o setor segurador pode ter um papel de relevo, quer na vertente de grande investidor institucional de longo prazo, apoiando o financiamento de projetos de infraestruturas e contribuindo para o sustainable finance, quer na vertente de gestor profissional dos riscos associados".