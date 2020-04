Quem não embarcar no digital fica para trás

"Eu próprio estou admirado e surpreendido pela resposta da mediação de seguros", sublinhou David Pereira, presidente, APROSE (Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros). "De um momento para o outro, a verdade é que todos demos uma resposta ímpar e a mediação digitalizou-se."



Referiu que grande parte dos escritórios dos mediadores está encerrada, conforme as normas do estado de emergência, mas a atividade prosseguiu, tanto na sua gestão comercial, como na gestão financeira com a cobrança de prémios e agilização de pagamentos, na gestão de sinistros dos seus clientes.



Como o contacto pessoal se tornou mais difícil, tanto pelo confinamento como pela distância social exigidos no combate à pandemia, "tornou-se banal o contacto telefónico, virtual, nos chats, no Zoom. Na minha opinião, os clientes sentem-se mais próximos da mediação, porque é a qualquer hora e a qualquer momento, o que anteriormente não acontecia", salientou David Ferreira.



Atitude positiva



O presidente da APROSE salientou que as seguradoras têm tido uma atitude muito positiva, mas que sem a mediação profissional no terreno a contactar os clientes de norte a sul, "a vida da atividade seguradora estaria muito mais difícil nesta altura. Fazemos parte de uma máquina em que cada um cumpre a sua função e os seus desígnios, mas quero relevar a rapidez. Esta pandemia veio mostrar que sem a mediação seria muito difícil pôr todas as regras no terreno".



David Ferreira considera que a experiência digital da mediação nesta crise sanitária veio para ficar. "Estamos a aprender e tem sido transversal esta aprendizagem. Mas todos percebemos que esta flexibilidade e disponibilidade do contacto via virtual é para ficar, assim queiram também as seguradoras participar nesta agilização e flexibilização de trabalho que é muito mais produtivo." Concluiu referindo que "quem não embarcar no digital agora vai ficar para trás".



O papel dos mediadores foi realçado por Alexandre Ramos, membro da equipa executiva e WEM Technology Leader, Liberty Seguros, "os agentes tiveram uma ação inigualável. Foi impressionante como é que a "tradicionalidade", como algumas pessoas se referiam aos agentes, de um momento para o outro embarcou nesta jornada digital, que foi a linha da frente no caso dos seguros".