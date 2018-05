José António Sousa, presidente e CEO da Liberty Seguros. Miguel Baltazar

Presidente e CEO da Liberty Seguros

Uma das principais mutações desta década foi a saída da banca do capital das seguradoras. Como refere José António Sousa, presidente e CEO da Liberty Seguros, "antes da crise financeira/ crise da dívida soberana/ troika, o sector segurador português era dominado amplamente por seguradoras pertencentes a grupos financeiros portugueses. Hoje em dia, com raras e honrosas excepções, ou mesmo excepção única (creio que já só fica a CA Seguros como seguradora pertencente a uma instituição bancária)". Acrescenta que "a esmagadora fatia de quota de mercado está nas mãos de seguradoras não pertencentes a instituições bancárias, e praticamente já não há capital português no mercado segurador".Mas para este gestor, que levou a Liberty Seguros ao top 10 das maiores seguradoras, a responsabilidade principal desta mudança "deve-se a erros graves de gestão", pois como algumas seguradoras do mercado demonstraram foi possível passar o "cabo das tormentas " do período difícil da crise financeira mantendo um nível de rentabilidade aceitável".A imposição de uma maior exigência ao nível dos indicadores de solidez financeira e solvabilidade nos sectores financeiros, nomeadamente no segurador, intensificou as necessidades de capital, que é escasso em Portugal. Levou a que os principais grupos seguradores passassem para controlo de empresas estrangeiras. Mas como refere Santi Cianci, CEO da Generali, não é só em Portugal, há "movimentos de consolidação na generalidade dos mercados".Nos acidentes de trabalho, "a produção global continuou a crescer, acima de dois dígitos, reflectindo a recuperação do emprego, mas também as acções correctivas tomadas pelas empresas de seguros nas suas políticas de subscrição e de tarifação", assinala José António de Sousa. Para Santi Cianci, "o trabalho desenvolvido ao nível da regulação conduziu a uma redução desse desequilíbrio, aproximando os prémios aos riscos". Acrescenta que "a recuperação económica e do mercado de trabalho, com a criação de emprego, veio potenciar esta recuperação, fazendo com que o ramo esteja hoje mais estabilizado, embora ainda necessite de melhorias".Por sua vez, registou-se um agravamento do equilíbrio técnico no ramo automóvel. Para José António Sousa, os motivos são idênticos aos que tinham levado os Acidentes de Trabalho à degradação de resultados em anos passados, e que é, sobretudo, "a concorrência predatória nos preços praticados no mercado". Segundo o CEO da Liberty Seguros, deve-se "em grande medida à maciça publicidade agressiva das seguradoras directas, focada integramente no preço. O seguro automóvel aos olhos dos consumidores tornou-se um commodity, em relação à qual o fundamental é conseguir um preço mais barato. Há consumidores que fazem shopping de "saldos" todos os anos, por vezes várias vezes ao ano".Nuno Luís Sapateiro concorda que a "grande pressão concorrencial no sector automóvel, com campanhas agressivas e tarifas desadequadas, conduz a uma concorrência desleal entre os diferentes players do mercado. A única forma de fazer face a esta situação passa pela manutenção de uma supervisão apertada por parte da ASF no sentido de garantir a existência de princípios de tarifação que possam assegurar um equilíbrio técnico nos ramos mais susceptíveis à deterioração do equilibro técnico".O lado solar está nos "movimentos positivos de correcções de preços no mercado, feitas pelos operadores mais responsáveis. Haverá uma natural tendência à correcção do seguro automóvel, semelhante à que se tem verificado nos acidentes de trabalho, porque os accionistas das principais seguradoras do mercado hoje "entendem da poda", e, não estão disponíveis para perder dinheiro anos a fio, como foi o que vimos acontecer no mercado segurador português de 2010 para cá", sentenciou José António de Sousa."O nosso mercado segurador esteve sempre dominado pelos ramos obrigatórios, acidentes de trabalho e automóvel", nota José António de Sousa. Mas hoje está em forte evolução e desenvolvimento, com "uma crescente aposta em produtos diversificados por exemplo de saúde, acidentes pessoais, vida risco, responsabilidade civil, que naturalmente irão ganhando uma maior preponderância no nosso mercado segurador a medida que ele amadurece e evolui". Santi Cianci chama a atenção para os seguros cibernéticos, "que são hoje fundamentais para as empresas"."O ramo Vida tem sido penalizado pelas condições de mercado. As baixas taxas de juro têm levado os portugueses a procurar soluções alternativas de investimento, o que tem condicionado as soluções de investimento proporcionadas pelas seguradoras", assinalou Santi Cianci. O CEO da Generali está preocupado com os níveis de poupança e com o facto de, a baixa rentabilidade dos produtos, poder "estar a empurrar muitas pessoas para investimentos com maiores níveis de risco, muitas vezes desadequados ao seu perfil". Entende que "serão, entretanto, necessários esforços coordenados entre Estado, regulador e sector segurador para criar um enquadramento fiscal que incentive de forma cabal a poupança para a reforma".Por sua vez, Nuno Luís Sapateiro considera que "o mercado Vida e Não Vida apresentam alguma estabilidade, verificando-se um crescimento em determinados ramos como nos acidentes de trabalho e nos seguros de vida ligados quando comparado com o período homólogo. De qualquer forma, considero que um dos principais impulsionadores do crescimento dos ramos vida e não vida poderá passar pelo lançamento de produtos mais personalizados e que venham dar resposta às principais preocupações dos consumidores e aos novos riscos que se têm vindo a apresentar ao mercado".