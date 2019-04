Start-ups portuguesas têm de nascer globais

"A Europa tem sido um campo fértil para iniciativas de insurtech, em particular no Norte do continente", refere Gastão Taveira, CEO da i2S. Sublinha que as grandes resseguradoras, Munich RE e Swiss Re, e grandes seguradoras europeias, como a Allianz, a Axa e outras, "têm estado muito ativas no campo das insurtech, criando mesmo unidades que visam identificar e investir em startups".



A Munich RE criou a Digital Partners, que visa estabelecer parcerias com startups tecnológicas nesta área, como a Blink, seguros para atrasos e alteração de voos, funcionando de forma inteiramente digital, a Simplesurance, que desenvolveu um interface inteiramente digital entre os seguros tradicionais e retalhistas e ainda a So-sure, que está a desenvolver seguros no modo peer-to-peer, designados "social insurance" e que, como diz Gastão Taveira, "procuram criar comunidades de amigos que beneficiam em comum pelo controlo da sinistralidade".



Mercado pequeno



Se na Europa há uma maior efervescência, "em Portugal, o setor das insurtechs é ainda muito reduzido", refere Paulo Silva, diretor de desenvolvimento comercial Prévoir Vie, acrescentando que "existem algumas insurtechs que permitem com uma app, por exemplo, agregar os seguros do cliente, permitindo-lhe gerir os seus contratos através de um PC ou smartphone".



O mercado é demasiado pequeno para suportar o lançamento deste tipo de iniciativas, por isso, Gastão Taveira, admite a que "as start-ups portuguesas nesta área terão de nascer já "internacionais" - europeias ou mesmo globais. Ou então, apostar em áreas da cadeia de valor não diretamente relacionadas com a "marca" visível pelo consumidor final (B2C)". Observa que existem, em Portugal, empresas e projetos a trabalhar neste campo, em fases intermédias da cadeia de valor, nomeadamente em tecnologias como big data, blockchain, IoT, AI, Bots, etc.



A Liberty é um exemplo de aliança entre uma grande seguradora e a telemática, tendo lançado no ano passado da app "Hit the Road", "uma ferramenta que permite avaliar a condução automóvel dos utilizadores", diz Alexandre Ramos, CIO da Liberty Seguros. Funciona a partir dos sensores de qualquer smartphone, permitindo que os utilizadores possam descobrir o estilo de condução e receber conselhos para melhorarem o seu desempenho ao volante. Além disso, tem uma dimensão de gamificação, com os utilizadores poderem competir entre si ou entre equipas, porque a app também tem uma componente de rede.