João Magalhães é o convidado de Conversas com CEO

O presidente executivo e co-fundador da Code For All (Academia de Código, ubbu e Bool) fala da formação e educação necessárias para as necessidades de novos perfis profissionais, dos novos fatores de atração de Portugal na tecnologia e dos efeitos da inteligência artificial na educação e nas empresas.

06:33 48 min.