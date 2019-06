IMF – Eur/Chf lateraliza entre 1.1150-1.1490

Banco Nacional da Suíça reitera que irá manter a sua política monetária

Nos mais recentes desenvolvimentos o Banco Nacional da Suíça afirmou que irá manter a sua política monetária expansionista, estabilizando os preços, suportando a atividade económica e mantendo as taxas de juro nos -0.75%. O Banco Central reviu em alta a inflação para 2019 e para 2020, de 0.3% para 0.6% e de 0.6% para 0.7%, respetivamente. O franco tem vindo a ser impulsionado pelas recentes turbulências no mercado e o SNB acredita que o franco continua altamente valorizado e que permanecerá ativo no mercado cambial até quando for necessário.





Tecnicamente, o par tem vindo a lateralizar desde o terceiro trimestre de 2018 entre 1.1160-1.1460. No entanto, o máximo relativo definido em maio, definiu uma linha de tendência descendente que adicionou uma pressão bearish sobre o par. Contudo, é de notar que a zona de suporte entre os $1.11730-70 apresenta enorme robustez.





Eur/Usd demonstra vulnerabilidade e acaba mesmo por recuar abaixo dos $1.1250

O Eur/Usd demonstrou alguma fragilidade durante a última não tendo sido capaz de quebrar a zona dos $1.1340-50 e tendo acabado por recuar para valores abaixo dos $1.13. Nem os fracos dados inflação nos EUA, que apenas cresceu 0.1% m/m em maio, conseguiu impulsionar o par em meados na semana. Normalmente, quando o Eur/Usd não reage aos maus dados nos EUA, indica fraqueza. Tal veio a comprovar-se. Os dados das vendas a retalho nos EUA ficaram acima do esperado (0.5% vs 0.4% m/m) e o par caiu, testando os $1.1230.