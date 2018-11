Gorbachev: Um narcisista demasiado decente

Gorbachev é uma das figuras marcantes na geopolítica do século XX. A vida do antigo líder soviético, que pôs em marcha a Perestroika e foi responsável pelo fim da Guerra Fria, está agora contada em “Gorbachev - uma Biografia”, escrita por William Taubman. No livro, o norte-americano revela como ele chegou ao topo do sistema soviético, as lutas que travou na política e os seus dramas pessoais.