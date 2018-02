Ainda não escolheu a escola onde vai inscrever o seu filho? Ou quer comparar o desempenho da escola da sua filha com as restantes na sua área de residência? Neste site encontra quase tudo o que precisa.

Depois de aceder ao Info Escolas, a primeira escolha que tem de fazer é o ciclo de ensino: 1º ciclo, 2º ciclo, 3º ciclo ou, finalmente, Secundário. Feita a escolha, tem de seleccionar o distrito e o concelho que lhe interessa. A partir daqui, é-lhe apresentada uma lista de escolas públicas e privadas. Se "clicar" no nome da escola acede a um conjunto de indicadores que procuram caracterizar o estabelecimento de ensino:



- quantos alunos tem;

- distribuição dos alunos por idades;

- taxa de retenção ou desistência dos alunos;

- distribuição dos alunos por escola ou sexo;



Dentro de cada um destes indicadores, encontra uma evolução dos últimos quatro anos lectivos. Carregando sobre o nome, aparece informação mais detalhada sobre o que significa e representa o indicador em causa.



Mais abaixo, nesta página, pode encontrar estatísticas por disciplina nas provas de aferição. E aí são disponibilizados diferentes tipos de comparações: qual é o domínio, dentro dessa disciplina, onde os alunos apresentam melhor e pior desempenho; como comparam os seus desempenho com os alunos do conjunto do país ou com os alunos com um perfil económico idêntico; e ainda saber as idades médias dos alunos que fizeram a prova.



Finalmente, na base do site, é ainda possível encontrar e consultar todas as bases de dados que alimentam os gráficos disponíveis no site.

Em que escola devo inscrever o meu filho? Será que a escola da minha filha é realmente boa? Quais são os pontos fortes e fracos das escolas da minha área de residência? Estas e outras perguntas afligem todos os anos centenas de milhares de pais que procuram obter referências e dados sobre as escolas onde podem inscrever os seus filhos ou onde os seus filhos já estudam. O melhor sítio oficial para se informar é este . Neste site do Ministério da Educação consegue encontrar informação detalhada sobre cada uma das escolas, com a respectiva evolução temporal. Tem vários campos onde pode ordenar a sua pesquisa, seja pelo ciclo de ensino, pela localização geográfica ou mesmo pelo nome. Neste gigantesco mundo de informação, só precisa mesmo de tempo para encontrar os dados estatísticos mais relevantes para a caracterização de uma escola.