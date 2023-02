Ageas Seguros debate a sustentabilidade dos Açores

Um painel de oradores de qualidade vai estar presente hoje no Teatro Micaelense, em Ponta Delgada, Açores, a partir das 17 horas (hora local), 18 horas em Portugal continental e Madeira, na 5.ª Conferência – Fórum Ordens Profissionais, da Ageas Seguros, marca do Grupo Ageas Portugal. Neste evento, em parceria com a Ordem dos Economistas e com a Ordem dos Engenheiros e no qual vão ser debatidos os desafios da sustentabilidade da Região Autónoma dos Açores, vão estar à mesa António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas, Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas do Governo Regional dos Açores, e Nélson Jerónimo, secretário-geral da Ordem dos Engenheiros, para apontar apenas alguns dos oradores que estarão na maior e mais populosa cidade do arquipélago dos Açores. Camilo Lourenço, jornalista, comentador e apresentador, vai ser o moderador da conferência.





António Mendonça, bastonário da Ordem dos Economistas e professor catedrático do ISEG, tem um currículo rico, destacando-se o facto de ter sido nomeado ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações entre 2009 e 2011.





Quem também tem um currículo que dispensa apresentações é Berta Cabral, secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas açoriana. Economista, Berta Cabral foi, entre outros cargos, presidente do conselho de administração da SATA Air Açores, presidente do PSD Açores, autarca da Câmara Municipal de Ponta Delgada, de onde é natural, e secretária de Estado Adjunta e da Defesa Nacional do XIX Governo (2011-2015).





Nélson Jerónimo, secretário-geral da Ordem dos Engenheiros, esteve 22 anos como oficial no Exército Português, no qual desempenhou várias funções, entre elas, docente universitário, assessor nos mais elevados escalões do Exército e, no âmbito internacional, esteve ligado à ONU. Na vida civil, Nélson Jerónimo foi, por exemplo, diretor de engenharia na SANEST, do Grupo Águas Portugal, e, no exterior, exerceu atividade no Banco Espírito Santo Angola/Banco Económico e foi diretor-geral da Multipessoal Angola.







Espera-se adesão elevada

A excelência dos participantes na 5.ª Conferência – Fórum Ordens Profissionais, da Ageas Seguros, deixa os responsáveis da marca otimistas para hoje. Gustavo Barreto, membro da comissão executiva do Grupo Ageas Portugal, espera, por isso, uma "elevada adesão presencial e online" no evento. "Os desafios dos Açores são diversos, nomeadamente os da sustentabilidade da região. Vamos ouvir diferentes expectativas e desafios vividos na primeira pessoa, de quem está no meio do oceano, com projetos de desenvolvimento nesta matéria muito interessantes. Queremos explorar temáticas, ouvir verdadeiramente estas expectativas e adequar a nossa resposta, para estarmos cada vez mais próximos das necessidades", afirma o responsável da Ageas, que vai estar numa das mesas-redondas no Teatro Micaelense.





Pedido um balanço deste fórum, Gustavo Barreto responde "extremamente positivo", recordando que esta é a quinta conferência e que já está no terceiro ano consecutivo. E acrescenta: "Com o Fórum das Ordens Profissionais (habitualmente deslocamo-nos com o Fórum PME Global) fomos pela primeira vez para uma região, e neste caso uma ilha – uma aposta e um investimento da marca para estar cada vez mais próxima dos Clientes, Consumidores e Parceiros. E reforçámos a parceria com Ordens Profissionais, Governo Regional da Região dos Açores, especialistas e empresários da região."





Refira-se que o evento vai decorrer em formato híbrido com os oradores e convidados no local e transmitido em direto através do canal YouTube da Ageas Seguros, que transmitirá o evento no seu site, no seu Linkedin e também no site do Jornal de Negócios.





Como assistir?

Para assistir à conferência ao vivo ou online no Teatro Micaelense, bem como para conhecer o programa e todos os oradores aceda aqui.