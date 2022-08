Antarte lança coleção criada no seu novo centro de design

Design for Life, é a filosofia de home decor da Antarte. Mobiliário de qualidade e intemporal, que fica para a vida: na casa e na memória de quem o usa. A casa é – ou deve ser – a extensão da personalidade de cada um de nós. O espaço, por excelência, onde devemos sentir-nos à vontade, confortáveis, iguais a nós próprios. Por isso, é determinante que o mobiliário, os materiais utilizados, as formas e as linhas formem uma conjugação perfeita num espaço para ser vivido… e sentido.

Coleção Cannes: inspiração da Riviera Francesa

Com o objetivo de desenvolver coleções na vanguarda das tendências em home decor, a marca criou o Antarte Design Center, o seu novo centro de design. Durante meses, produziu a recém-lançada coleção Cannes que, tal como o nome indica, é inspirada na famosa cidade da Riviera Francesa.

Assente em traços retos e formas geométricas equilibradas, a coleção Cannes utiliza materiais nobres como o carvalho natural, palissandro de alto brilho e nogueira selecionada. A nova linha de mobiliário é constituída por mais de 80 peças para quarto, salas de estar e de jantar, hall e corredores – desde aparadores, consolas, camas, mesas de refeição, mesas de apoio e mesas de centro, a peças como floreiras, espelhos ou uma gama completa de painéis decorativos.

Nova Coleção Antarte: Mesa de Refeição Cannes, Louceiro Cannes, Vitrine Cannes.

Nova Coleção Antarte: Consola Cannes, Floreira Cannes.

Nova Coleção Antarte: Móvel de TV Hi-Fi Cannes, Mesa de Centro Cannes, Painel decorativo Cannes, Consola Cannes.

De acordo com Mário Rocha, CEO da Antarte, esta nova coleção "expressa plenamente a identidade de design da marca que está a ser construída há quase 25 anos". Seja através dos materiais, texturas ou tonalidades, a coleção Cannes procura ser "uma extensão do lifestyle dos clientes", tendo por base "o design intemporal, associado à qualidade e conforto funcional."

Flagship store é um passo para proximidade com o cliente

Depois do lançamento da coleção Bilbao, na primavera deste ano, a coleção Cannes faz parte da estratégia da Antarte em consolidar a sua aposta no mercado português e na proximidade com o cliente. Além de ter aumentado a sua gama de produtos, em 2021, com a introdução de mobiliário de escritório e exterior, a marca abriu também uma flagship store, com dois mil metros quadrados, em Alfragide, totalizando 14 pontos de venda ao público em todo o país.

Atualmente, a Antarte oferece projetos de decoração 3D e tanto a montagem como a entrega são gratuitas em Portugal continental, em compras de valor superior a 500 euros. Saiba mais em antarte.pt e nas aplicações para iOS e Android da marca.