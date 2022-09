Carolina Afonso é a nova CEO do Gato Preto

Carolina Afonso, até aqui Diretora de Marketing e Digital, é a nova CEO do Gato Preto. A profissional, com uma carreira de mais de 15 anos na área de Gestão e Marketing, passa agora para a liderança da empresa, tendo a seu cargo as 62 lojas em Portugal e Espanha e uma equipa de mais de 500 colaboradores.





Segundo o anúncio da marca nacional, o percurso profissional de Carolina Afonso começou com um estágio no AICEP em Haia (Países Baixos), passando a profissional depois empresas como BNP Paribas/Cetelem, pela Câmara de Comércio Britânica e pela Listopsis/Toshiba.





Em 2008, assumiu funções como Diretora de Marketing da ASUS em Portugal, onde esteve 8 anos, transitando para a Konica Minolta, como Diretora de Marketing e membro do board. Em 2021, tornou-se Diretora de Marketing do Gato Preto, tendo sido responsável pelo novo posicionamento da marca e o desenvolvimento do eCommerce.





É professora convidada de Gestão e Estratégia no ISEG desde 2016 e co-cordenadora da Pós-Graduação em Marketing Digital, da Pós-Graduação em Gestão da Sustentabilidade e de outros cursos executivos do ISEG Executive Education, entre os quais o de eCommerce Management.





A nova CEO da marca Tem doutoramento em Marketing pela Faculdade de Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Complutense de Madrid, mestrado em Marketing pelo ISEG, Pós-Graduação em Marketing Management pelo ISEG e licenciatura em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Nova de Lisboa e um intercâmbio ao abrigo do programa Erasmus na Haagse Hogeschool (Haia, Países Baixos).



É também investigadora do Advance/ISEG e tem vários trabalhos científicos publicados em jornais de referência como o Journal of Business Research.





O Gato Preto é uma marca portuguesa de homedecor conta com 62 lojas de retalho: 39 em Portugal e 23 em Espanha. A empresa tem ainda uma loja online que vende atualmente para Portugal, Espanha e França. 2021 marcou o ano do rebranding do Gato Preto bem como da transformação digital da insígnia com forte aposta na estratégia omnichannel. Foi reconhecido pelo Google pela estratégia de publicidade na Black Friday através de Inteligência Artificial/Machine Learning. Recebeu também o prémio Escolha do Consumidor 2022 como marca de decoração número 1 em Portugal. A aposta na inovação marcou ainda a entrada da marca no metaverso com a coleção de NFTs "New Cats on the Block".