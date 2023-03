Como vender casa com total transparência e sem custos escondidos

Quando tomamos a muito ponderada e difícil decisão de vender a nossa casa, o caminho que nos espera até à concretização do negócio pode ser mais ou menos sinuoso, dependendo do parceiro imobiliário que escolhemos para nos ajudar na viagem.

E se, até há relativamente pouco tempo, esta escolha assentava apenas em critérios como o (re)nome da agência imobiliária, a recomendação de um familiar ou amigo ou porque se conhecia alguém que trabalhava na imobiliária "x" ou "y", a verdade é que, hoje em dia, com toda a informação que temos ao nosso dispor, rapidamente acedida e difundida através da tecnologia, esta decisão pelo parceiro indicado é muito mais ponderada e fundamentada.

A juntar a estes factos pesa ainda o cenário atual da mediação imobiliária, com o surgimento de empresas como a imovendo, uma agência imobiliária online que veio revolucionar o mercado, pondo a tecnologia ao serviço da mediação imobiliária, por forma a desburocratizar os processos de venda, mas sempre com a garantia de um acompanhamento e serviço de excelência, em que a total transparência de todo o processo e um valor de comissão fixo, absolutamente imbatível, são fatores cruciais.

Sabia que…

• O valor de rendimento anual esperado para um consultor imobiliário é abaixo do salário mínimo nacional?



• Há consultores que pagam para trabalhar? Pela publicidade, pelo espaço de trabalho e pela promoção dos imóveis?



• Os consultores não têm interesse em vender a sua casa a um comprador de outra imobiliária ou representado por um consultor?

O que escondem as comissões variáveis

Se, por um lado, a imovendo nasceu em plena revolução digital e adaptada à realidade de uma sociedade tecnológica e informada, a grande maioria das imobiliárias ditas "tradicionais" mantém uma estrutura pesada e datada, pouco adaptada à realidade atual e que, muitas vezes, não tem em conta todos os envolvidos no processo, desde consultores a compradores e vendedores.

Se não, vejamos: ao cobrar pelos serviços de mediação 5% + IVA sobre o valor de venda do imóvel, o que significa que quanto mais caro o imóvel, maior o custo que o proprietário terá com a comissão, as imobiliárias tradicionais estão a fomentar que os seus consultores – na esmagadora maioria dos casos, comissionistas a recibos verdes – deem primazia aos imóveis mais caros e que, consequentemente, lhes valerão uma maior comissão.

Há ainda a ter em conta o facto de, além de receberem exclusivamente à comissão, os agentes imobiliários auferirem uma pequena parte da comissão imobiliária cobrada pela agência para a qual trabalham. Ou seja, nas comissões imobiliárias de 5%, há consultores que recebem apenas 1%. Uma vez mais, esta situação promove o foco dos gestores nos imóveis mais caros (com os quais ganharão mais dinheiro) em detrimento dos mais baratos.

Esta situação prejudica ainda o sistema de partilhas, pois o foco de muitas das imobiliárias tradicionais passa por reter ao máximo os imóveis para venda, por forma a garantirem para si o maior valor possível. A prová-lo está a recente decisão da maior rede de mediação, a atuar no país, de estimular que as transações sejam centradas nas suas carteiras de imóveis, criando novas regras na partilha de imóveis com outras redes e aconselhando as suas agências a pagar apenas 1,5% (numa comissão de 5%) quando o imóvel é angariado pelos agentes da rede. Ou seja, a rede de mediação fica com 3,5% da comissão da operação, enquanto a mediadora que conseguiu o comprador recebe apenas 1,5%, sendo que na prática a partilha de comissões passar a ser de, aproximadamente, 70/30%, ao invés dos habituais 50/50. Toda esta conjetura penaliza os interesses de todos os envolvidos.

Foco na transparência

Em alternativa, a imovendo distingue-se das imobiliárias tradicionais, precisamente porque nesta imobiliária online o trabalho é realizado em equipa, todos os colaboradores possuem contrato e a comissão de venda é fixa, sem valores escondidos associados.

Assim, a comissão fixa de 4.500 euros (IVA incluído) praticada pela imovendo dá a oportunidade tanto a vendedores como a compradores de terem acesso a um serviço de qualidade, com total transparência e sem comissões elevadas que inflacionam o valor do imóvel, permitindo aumentar a taxa de sucesso de venda, diminuir o tempo de mercado e permitir a ambas as partes ganhar mais com a transação.

Por outro lado, com esta comissão fixa, todos os imóveis são tratados de igual forma, independentemente do valor de venda. Na imovendo não há interesses, mais ou menos, escondidos que levem os agentes imobiliários a dar preferência a um imóvel em detrimento de outro.

Além disso a comissão fixa pode significar uma poupança de milhares de euros, quando comparado com o pagamento de uma comissão variável. Por exemplo, a venda de uma casa por 150 mil euros pode gerar uma poupança de mais de quatro mil euros, enquanto numa de 400 mil euros esta pode chegar a mais de 20 mil euros.

Com a imovendo, pode avaliar o imóvel online, através do simulador de avaliação de imóveis online. Se alguma vez se questionou "quanto custa o meu imóvel?", experimente esta ferramenta de avaliação de imóveis e descubra o valor da sua casa.

Para mais informação, esclarecimentos ou resposta a qualquer dúvida, contacte a imovendo. Pode fazê-lo através do email (geral@imovendo.com) ou por telemóvel (211 451 020).

Imo Vendido, Portugal S.A. - AMI 16959