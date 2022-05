Conferência em Sines discute transição energética justa

A conferência conta com a presença de João Galamba, Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, e Isabel Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, bem como de diversos especialistas do setor privado e investigadores. Ao longo do dia, diversos painéis irão debater as melhores práticas e as inovações nas áreas da energia solar e eólica, armazenamento de energia, hidrogénio e gases renováveis, bem como o fundo para a transição justa. Na mira de todos estará o desenvolvimento de projectos inovadores e sustentáveis que viabilizem uma transição justa para uma economia descarbonizada na região do Alentejo.

A iniciativa decorre no âmbito do Projeto GUARDIÕES, promovido pelo Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), em parceria com o Fórum da Energia e Clima (FEC) e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA) e que que visa congregar vontades e desenvolver soluções que façam do Alentejo um exemplo na transição para uma economia mais circular e sustentável. "O momento que vivemos, entre o fecho das centrais a carvão e a urgência de acelerar a penetração da energia solar, hidrogénio e gases renováveis é também um momento de grande potencial transformador para a economia portuguesa", afirma Ricardo Campos, Presidente Fórum da Energia e Clima.





A transição energética é uma oportunidade para desenvolver Portugal

Segundo Luis Loures, presidente do Instituto Politécnico de Portalegre, "esta segunda conferência adquire uma relevância determinante no contexto das alterações climáticas, da transição enérgica e da descarbonização. Conta com a participação do Politécnico de Portalegre, instituição de ensino, investigação e formação, que tem vindo a contribuir ativamente para o desenvolvimento de soluções para os desafios que as novas gerações e o planeta exigem". A conferência vem sublinhar a posição geoestratégica de Sines e de Portugal onde, com energia renovável e mais barata, se poderá atrair investimento e criar um novo ecossistema de inovação, de especialização em indústrias da economia verde, com fixação de emprego e crescimento de alto valor acrescentado.

O Projeto Guardiões irá promover ainda mais três grandes conferências sobre temas cruciais da transição ambiental. Já em Outubro, em Beja, será sobre a gestão da água. Em 2023 será a vez da Mobilidade e da Ferrovia, em Évora (Janeiro). Para culminar, em Abril de 2023, em Portalegre, terá lugar uma grande conferência sobre Economia Circular.

Para saber mais sobre esta conferência: www.energyclimatesummit.com.