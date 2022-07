DECO PROTESTE, IKEA, Lidl e Nissan juntam-se numa talk imperdível dedicada à sustentabilidade

Com formação em Engenharia Química pela Universidade do Porto, Ana Barbosa trabalhou durante vários anos na indústria do mobiliário e dos têxteis em Portugal. Hoje é responsável pela área da Sustentabilidade na IKEA Portugal, cargo que ocupa desde 2017, contribuindo para a melhoria contínua do impacto ambiental das operações da marca no mercado, para a interação com as comunidades locais, no sentido de promover um dia a dia mais justo e igualitário, e para inspirar e apoiar cada vez mais pessoas a terem um dia a dia melhor e mais saudável em suas casas, respeitando os limites do planeta.