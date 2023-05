É verdade! Agora empresário e contabilista podem partilhar o mesmo software. Veja como funciona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sente que o seu dia a dia, enquanto empresário, envolve demasiadas tarefas, responsabilidades e sobretudo burocracia, restando pouco tempo para refletir sobre o negócio? Tem dificuldades em comunicar com o seu contabilista sempre que necessita? Ainda tem o hábito de guardar todas as faturas e documentos em papel em pastas e arquivos, para depois entregar ao contabilista para que este as contabilize e guarde?

O iziBizi é a resposta para estes problemas. De forma simples, este software de faturação, gestão e contabilidade colaborativa permite que empresários despendam menos tempo em tarefas administrativas e obtenham mais tempo para alcançar os seus objetivos, colocando à sua disposição toda a informação de que necessitam para a gestão do negócio e tomada de decisão.

Se ainda não utiliza ferramentas de trabalho colaborativas, está na hora de começar. Conheça os benefícios.

Quais as vantagens de ter empresários e contabilistas a trabalhar no mesmo software

Ao utilizar a tecnologia a seu favor, empresários e contabilistas conseguem eliminar tarefas repetitivas e otimizar o seu trabalho. Assim, o empresário liberta-se das tarefas administrativas para que se possa focar em fazer o negócio crescer e permite que o contabilista aceda facilmente a toda a informação relevante e consiga assumir o papel de consultor.

1. Trabalhar em conjunto, em tempo real

A contabilidade colaborativa permite que os empresários e os contabilistas externos trabalhem juntos, em tempo real, mesmo que não estejam no mesmo escritório. À medida que o contabilista insere e atualiza as informações, o empresário tem acesso imediato, bastando, para isso, aceder ao sistema. Da mesma maneira, o contabilista pode aceder e rever as transações e registos, sem que o empresário tenha de enviar um arquivo com toda a informação.

2. Minimizar os erros

Em muitas organizações, empresários e contabilistas trabalham em programas distintos, o que pode resultar em erros na integração da informação entre softwares, atrasos nos pagamentos a fornecedores, a colaboradores ou impostos, assim como em falhas de comunicação, que podem dar origem a multas ou coimas. Programas com contabilidade colaborativa permitem que trabalhem de forma conjunta ao utilizar um único programa, evitando erros e duplicação de trabalho, um fator essencial para o sucesso de qualquer negócio.

3. Reduzir os custos

A contabilidade colaborativa também reduz os custos de uma organização, uma vez que é uma solução baseada na cloud, não há necessidade de adquirir hardware ou software adicional. Além disso, como oferece maior eficiência, acaba por gerar melhorias na produtividade e, consequentemente, nos lucros.

Como funciona o iziBizi?

O iziBizi é o primeiro software de faturação, gestão e contabilidade que permite a ligação às contas bancárias da empresa e o acesso sem custos para o contabilista. A subscrição do programa cabe ao empresário que, posteriormente e de forma simples, concede o acesso ao contabilista, para que este possa ajudar e colaborar na gestão do dia a dia, beneficiando das vantagens do trabalho colaborativo entre empresa e contabilista.

Com acesso em tempo real aos documentos da empresa em formato digital e aos movimentos nas contas bancárias, o contabilista pode tratar dos salários, da contabilidade e dos impostos de forma mais produtiva e integrada.



Com o iziBizi, os contabilistas podem: • Beneficiar das reconciliações bancárias automáticas;



• Realizar a submissão automática de declarações;



• Utilizar um sistema integrado e certificado;



• Aceder a balancetes, demonstrações financeiras e análises contabilísticas.

E se o contabilista utilizar outro software de contabilidade?

Neste caso, poderá continuar a fazer a contabilidade na solução que utiliza e recorrer ao iziBizi para aceder à informação atualizada da empresa, como extratos bancários, faturas e documentos de despesas, facilitando o seu trabalho.

Em resumo:

• O empresário trabalha online, sempre ligado ao seu contabilista, no mesmo programa em que faz a gestão da empresa, numa lógica colaborativa. Desta forma, pode aceder à informação da contabilidade sempre atualizada e saber quanto vai pagar de IVA no período, a qualquer hora e em qualquer lugar.

• Todos os documentos são guardados no arquivo digital do iziBizi, recorrendo a ferramentas inteligentes de leitura para o registo e classificação automática de faturas, podendo ser acedidos tanto pelo empresário como pelo contabilista, sem qualquer constrangimento.

• O empresário pode aceder a balancetes, demonstrações financeiras e outras análises contabilísticas de forma autónoma, tais como as vendas e os custos em cada período. Assim, possibilita tomar as melhores decisões para o seu negócio, complementadas pela previsão de tesouraria a 30 dias sempre disponível na agenda.

• O contabilista deixa de perder tempo com as tarefas repetitivas e rotineiras ao passar a assumir o seu verdadeiro papel de consultor da empresa e do negócio.

Esteja atento ao Negócios nas próximas semanas, pois iremos explicar em detalhe outras funcionalidades do iziBizi e como este software único pode ser a solução para os seus problemas.