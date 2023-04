Energy & Climate Summit: apostar na economia circular no presente (para garantir o futuro)

Processo, inovação e eco-design na nova economia circular são o ponto de partida da V Energy & Climate Summit. A quinta edição da prestigiada conferência, que terá lugar no Instituto Politécnico de Portalegre, assenta no tema da circularidade, apostando na educação e capacitação da população.

Os cidadãos e as empresas estão a ser mobilizados para lutar em nome da preservação do planeta. Portugal é um dos países da União Europeia com a taxa de circularidade mais baixa, revelam os dados mais recentes do Eurostat. Em 2021, o país ficou em 24.º lugar entre os 27 Estados-membros relativamente ao uso de materiais recicláveis, com uma taxa de 2,3%. Entretanto, é nos Países Baixos que a circularidade é mais elevada (34%).

Tempo de decomposição de matérias-primas • Vidro: mais de 1000 anos • Plástico: mais de 400 anos • Alumínio: mais de 200 anos • Baterias: 100 a 500 anos • Pilhas: 100 a 500 anos

"Com a realização da Energy & Climate Summit, procuramos trazer a Portugal e ao Alentejo conhecimento científico, os melhores exemplos e as melhores práticas dos que já tomaram a dianteira nesta transformação", disse Jorge Martins, coordenador do projeto, em declarações ao Negócios.

No evento, que se realizará nos dias 19 e 20 de abril, estarão reunidos especialistas de vários países, que apresentarão os contributos do ensino e da ciência com possíveis soluções para a crise climática, com o intuito de criar verdadeiros guardiões do ambiente.

A conferência será ainda destinada à criação de novas parcerias no contexto da sustentabilidade.

Convidados em destaque

Entre os convidados destaca-se o Presidente de Cabo Verde, José Maria Pereira Neves, o deputado da Assembleia da República, Ricardo Pinheiro, o presidente da Câmara do Fundão, Paulo Alexandre Bernardo Fernandes, e Suely Araújo, do Observatório do Clima, além da presença dos conceituados especialistas – Sofia Santos, Paula Trindade, Sílvia Machado, Luís Realista e Carla Rodrigues –, entre outros nomes do mundo empresarial e académico.

Projeto GUARDIÕES lança soluções

A V Energy & Climate Summit decorre no âmbito do projeto GUARDIÕES, promovida pelo Instituto Politécnico de Portalegre (IPP), em parceria com o Fórum da Energia e Clima (FEC) e com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDRA). O evento é cofinanciado pelas entidades Alentejo 2020, Portugal 2020 e União Europeia/Fundo Social Europeu.

"A equipa multidisciplinar do Projeto GUARDIÕES tem trabalhado intensamente junto da população, escolas, associações juvenis, autarquias, instituições e empresas promovendo trabalho colaborativo e conteúdos mobilizadores para a causa do combate às alterações climáticas", afirmou Jorge Martins.

"Procuramos apresentar soluções que possam fazer da região Alentejo um exemplo na descarbonização da economia e na transição para uma economia mais circular e sustentável", acrescentou o coordenador do projeto.

Educação e conhecimento, energia e transição justa, água e mobilidade e transporte ferroviário foram os temas abordados nas edições passadas desta conferência, que teve início em abril de 2022.

Programa da V Energy & Climate Summit

19 de abril

9h00

Receção dos convidados

9h30

Sessão de abertura

• Fermelinda Carvalho, Presidente da Câmara Municipal de Portalegre

• Ricardo Campos, Presidente do Fórum da Energia e Clima

• Luís Loures, Presidente do Politécnico de Portalegre

• Cármen Carvalheira, Vice-Presidente da CCDR Alentejo

• Isabel Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional

10h15

Momento Musical CPLP

Luís Represas, Tito Paris, Don Kikas e Tonecas Prazeres

11h25

Vídeo Guardiões

11h30

Painel I - Transição para a Economia Circular: O que nos falta?

Moderadora: Alberta Marques Fernandes, Jornalista

Oradores:

• Francisco Veiga Simão, Geocientista e Empreendedor para o Desenvolvimento Sustentável

• Luís Realista, Vice-Presidente Smart Waste Portugal

• Jorge Cristino, EDM

• Paula Trindade, Investigadora LNEG

• Suely Araújo, Observatório do Clima

13h00

Pausa para almoço

14h30

Painel II - Como introduzir a variável Ambiente na Economia do Futuro?

Moderadora: Tânia Paiva, Jornalista

Oradores:

• Sofia Santos, Sustainability Champion in Chief na Systemic

• Gonçalo Matias, Presidente da Fundação Francisco Manuel dos Santos

• Paulo Bernardo Fernandes, Presidente da Câmara Municipal do Fundão

• Sílvia Machado, Consultora Sénior da Confederação Empresarial de Portugal

• Ricardo Pinheiro, Deputado da Assembleia da República

• Alessandra Lovine, Economista Fórum da Energia e Clima

17h30

Enftuna - Tuna da Escola Superior de Saúde do Politécnico Portalegre

17h30

Encontro do Presidente da República de Cabo Verde - Dr. José Maria Pereira Neves - com os estudantes cabo-verdianos do Instituto Politécnico de Portalegre, no Auditório Francisco Tomatas | Campus Politécnico.

21h30

Concerto no Lago do Campus Politécnico: Luís Represas, Tito Paris, Don Kikas, Tonecas Prazeres (entrada livre)

20 de abril

10h00

Painel III - Processo, Inovação e Eco-Design na nova Economia Circular

Moderador: Alexandre Brito, Jornalista

• Carla Rodrigues, Grupo Delta

• João Pedro Tiago, Aluno do Curso Profissional de Comunicação e Serviço Digital do Agrupamento de Escolas do Bonfim

• Elad Kaspin, Construção Sustentável de Blocos de Cânhamo

• David Catita, Projecto URSA, EDIA

• Bruno Dias, Fórum da Energia e Clima, São Tomé e Príncipe

11h50

Conclusões da V Energy and Climate Summit

Hugo Xambre, Fórum da Energia e Clima

12h00

Sessão de Encerramento

• Ricardo Campos, Presidente do Fórum da Energia e Clima

• Luís Loures, Presidente do Politécnico de Portalegre

• António Ceia da Silva, Presidente da CCDR Alentejo

• José Maria Neves, Presidente da República de Cabo Verde