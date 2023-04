Esta empresa portuguesa está a caminho do melhor ano de sempre

Em março de 2023, a Zome registou o melhor mês de sempre, prova da vitalidade dos projetos que tem em curso. De olhos postos no futuro, o objetivo é simples: prosseguir nesse sentido e continuar a crescer. Com 44 hubs, espalhados por Portugal e Espanha, esta mediadora imobiliária 100% portuguesa duplicou no decorrer do ano passado a sua rede. Motivos para celebrar não faltam.

"Esta evolução está alinhada com a nossa ambição de crescer em Portugal, mas também em Espanha, multiplicando o ADN Zome pela Península Ibérica. Acreditamos que, muito em breve, vamos assinalar o marco dos 50 hubs imobiliários", salienta Patrícia Santos, CEO da Zome, acrescentando ainda que "2022 foi o ano da consolidação do crescimento da Zome".

"Chegámos ao mercado em 2019 e temos vindo a registar, ano após ano, um crescimento assinalável e que é ainda mais satisfatório considerando o contexto particularmente desafiante que marcou o ano passado", Patrícia Santos, CEO da Zome.

Números são prova de sucesso em ano desafiante

A Zome nasceu em 2019, resultado da fusão de duas empresas de referência do setor imobiliário, presentes no mercado há mais de 20 anos. A 9 de abril deste ano a mediadora imobiliária portuguesa completou quatro anos.

Esta celebração marca quatro anos de sucesso e os números revelados falam por si. Apesar de vivermos um contexto desafiante, 2022 fechou com um volume de negócios de 1.034 milhões de euros, mais 35,5% em comparação com 2021. A empresa mediou 5.770 transações imobiliárias, o que representou uma faturação de 27,5 milhões de euros, mais 11,1% comparativamente ao ano anterior. Destaca-se ainda o valor médio dos imóveis transacionados: 218 mil euros, um valor que reflete um aumento de 11,9% face a 2021.

Também no que toque à rede, os números apontam um claro crescimento. A mediadora imobiliária tem atualmente 44 hubs ibéricos, o dobro do ano passado. O ano de 2022 foi ainda o período que assinalou a estreia da Zome fora de Portugal continental – na Madeira, nos Açores e na vizinha Espanha, em Madrid e Málaga.

Em linha com este crescimento da rede, também o número de colaboradores teve um aumento expressivo de 62,4%. A Zome conta, neste momento, com 1.744 colaboradores. Em plena pandemia da covid-19, a empresa portuguesa prosperou e cresceu, criando postos de trabalho num período particularmente crítico para o país e para o mundo.

Os números de sucesso da Zome

• 1.744 colaboradores



• 44 hubs em Portugal e Espanha



• Volume de negócios de mil milhões de euros em 2022



• Faturação de 27,5 milhões de euros em 2022

Para 2023, o caminho traçado pela mediadora é de expansão. "Continuaremos a estar focados em desenvolver os nossos colaboradores e em oferecer as melhores soluções a quem nos procura", sublinha Patrícia Santos.

A crescer no mundo real e... virtual

Em janeiro deste ano, a Zome foi galardoada com o Prémio Cinco Estrelas, na categoria de "Melhor Rede de Franchising", uma distinção recebida pelo segundo ano consecutivo.

O início deste ano foi marcado igualmente pela entrada da imobiliária no metaverso. Através das Experience Zone, pode realizar visitas virtuais às casas que mais lhe despertam interesse, sem precisar de sair da loja. Estas zonas criadas nas lojas Zome simplificam a experiência de compra, já que permitem ainda visitar o mesmo imóvel mais do que uma vez e comparar propriedades mais facilmente. Com este lançamento, a Zome tornou-se a primeira mediadora imobiliária portuguesa na plataforma de realidade virtual.

Para já, esta realidade está apenas disponível nas lojas Zome. No entanto, o hub vai ficar brevemente acessível online através de um novo site. Ou seja, a sua casa de sonho vai estar à distância de uns óculos de realidade virtual.

A empresa portuguesa tem tirado partido da tecnologia para se posicionar na vanguarda do mundo web 3.0, com o intuito de proporcionar um serviço premium. Em maio de 2022, lançou o inédito Cryptohouses, o primeiro portal de uma rede imobiliária a listar imóveis integralmente em criptomoeda. No mês de lançamento, a mediadora assinou a primeira escritura de venda de um imóvel em criptoativos – um T3, na cidade de Braga, vendido por quase três bitcoins, o equivalente a 110 mil euros.

Reforço na formação superior para um serviço de excelência e desenvolvimento de carreira

Para a CEO, Patrícia Santos, a Zome é feita de pessoas. Um dos principais objetivos estratégicos para 2023 é o reforço nas áreas de formação e apostar mais e mais na tecnologia, reforçando a componente de e-learning, da formação e o desenvolvimento de carreiras dos consultores.

Olhando para o futuro, o desenvolvimento do pessoal, a realização e a satisfação são elementos fundamentais e indissociáveis da produtividade dos colaboradores. Elementos que provam ser cruciais na captação máxima de potencial das equipas que contribuem todos os dias para o crescimento da mediadora.

"Estou seguro de que só os profissionais com um mindset de evolução permanente, mas que tenham a oportunidade explorar a totalidade das suas competências – incluindo as mais técnicas, mas também as soft skills, como por exemplo a capacidade de trabalho em equipa, a resiliência, capacidade de comunicação, colaboração, inteligência emocional –, conseguirão estar motivados e, por isso, serem mais produtivos na sua função", refere João Morgado, Chief Operations Officer (COO) da Zome.

A Zome proporciona aos seus colaboradores uma formação única, baseada na combinação da partilha de experiência prática, fortalecida no conhecimento de neurociência aplicada e suportada pelas últimas tendências tecnológicas, como a inteligência artificial. É esta formação ímpar que permite aos colaboradores prestar um serviço de excelência aos clientes que desejam adquirir ou vender imóveis.

Com este propósito, a empresa considera ser essencial investir continuamente na aquisição de novas competências, que deem resposta às constantes transformações do mercado.

"Na Zome, foi a pensar nisso que desenvolvemos o programa especializado Zome Experience and Co-Innovation, que visa ajudar os consultores a evoluírem nas suas carreiras, e se assim desejarem, a desenvolverem as suas equipas imobiliárias, ou seja, a sua própria empresa, através de formações e sessões de coaching para a estruturação das mesmas", afirma João Morgado.

Detentores de uma preparação e experiência única no mercado imobiliário, os consultores Zome acompanham individualmente cada cliente, orientando-o com a máxima confiança, de acordo com as suas necessidades, ao mesmo tempo que descomplicam o processo de venda e garantem eficiência e tranquilidade.

Seja para comprar casa ou juntar-se a esta história de sucesso de uma empresa 100% portuguesa, o futuro será certamente de celebração.