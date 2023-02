Estes perfumes únicos e exclusivos são verdadeiras peças de coleção

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pensada desde início para ser mais do que uma linha de perfumes, a nova edição limitada de eau de toilette Rosa & Teixeira, a alfaiataria de luxo, conquista pela exclusividade. Para aqueles que ainda procuram "o seu perfume", para aqueles que são amantes de fragâncias únicas e para aqueles que querem oferecer um presente muito especial e inesquecível, R+ e T+ são as duas novidades da marca são as peças de coleção que não vai querer perder.

Dizemos "perder" porque é uma edição limitada – 1100 unidades – de cada perfume: R+ convida a uma viagem pelo Sul de Itália até ao Mar Morto, com notas frescas e cítricas de laranjas e limões; já T+ traz a sensação de calma das notas florais e frutadas da natureza.

E falamos em "peça de coleção" porque estes perfumes são parte de uma obra de arte e refletem a delicadeza e elegância da marca Rosa & Teixeira. Seguindo sempre os valores de qualidade e exclusividade basilares da marca, a Rosa & Teixeira convidou um artista para desenhar duas obras de arte inspiradas nestes perfumes. As ilustrações criadas foram divididas em 1100 partes, que deram origem aos rótulos únicos para cada embalagem, o que torna cada um destes perfumes uma obra de coleção única e irrepetível. Cada frasco de perfume é único.

O perfume R+, de notas frescas e cítricas, é acompanhado da ilustração "Migra", que transmite serenidade com tons amarelos e azuis. "Bruma" é a ilustração com tons vivos que transmite a frescura da brisa que corre pela natureza da fragância T+.

As primeiras unidades destas duas novidades são acompanhadas pela oferta de um elegante lenço de bolso elegante com pequenas impressões de partes das obras de arte que deram origem às ilustrações. Estes lenços são uma edição limitada que não vai estar à venda.

Os perfumes exclusivos já estão disponíveis nas lojas Rosa & Teixeira na emblemática Avenida da Liberdade, em Lisboa, e na eclética Avenida da Boavista, no Porto.

A evolução da tradição da alfaiataria Rosa & Teixeira

Rosa & Teixeira é muito mais do que uma feliz combinação de nomes numa etiqueta. É a conjugação de tradição e cultura com o estilo e bom gosto que marcam o serviço de excelência e profissionalismo da marca.

A marca portuguesa esteve sempre situada no centro da Avenida da Liberdade, a principal artéria da cidade de Lisboa e, em 1988, abriu um espaço na Avenida da Boavista, no Porto, elevando o atendimento e serviço personalizado e a aposta na modernidade associada a uma qualidade premium que faz da marca Rosa & Teixeira o sucesso com reconhecimento a nível internacional.