Experiência informática no seu melhor

O teletrabalho, o trabalho híbrido e as incertezas num contexto social e profissional em constante transformação tornam ainda mais premente a necessidade de manter a informação e os dispositivos em segurança, de garantir a satisfação e o desempenho dos colaboradores, de poupar tempo e, consequentemente, dinheiro. Para que as empresas se possam focar (ainda mais) no seu negócio, a chave está na escolha da melhor solução de gestão remota dos seus parques informáticos.

Verdadeiro game changer

Como a gestão do parque informático nas empresas passou a ser feita num perímetro físico muito amplo, as necessidades de suporte e de rapidez nas respostas tornaram-se ainda mais prementes. Neste contexto, o HP Proactive Insights é o melhor aliado. Além de assegurar a monitorização permanentemente das máquinas, disponibilizando relatórios e informações, ainda gera informação analítica capaz de antecipar e atuar proativamente face a necessidades que venham a surgir. Em suma, reduz os custos, a complexidade da gestão e a pressão sobre o departamento de Tecnologia de Informação da empresa, ao mesmo tempo que melhora a experiência de trabalho dos colaboradores.

HP Proactive Insights com tecnologia HP TechPulse

A análise preditiva é, atualmente, uma prioridade na previsão e resolução de problemas com dispositivos. A HP TechPulse fornece-lhe informações valiosas sobre milhões de dados por forma a manter os computadores a funcionar de forma ideal e segura em ambientes de vários fabricantes e diferentes sistemas operativos – tudo a partir de um único painel.

Através do HP Proactive Insights com tecnologia HP TechPulse, a gestão de dispositivos é centralizada numa única plataforma que fornece uma visibilidade sem precedentes sobre o desempenho dos dispositivos e do seu estado de segurança, associada a sugestões acerca do que deverá ser feito para otimizar e gerir o seu funcionamento.

A integração na cloud não ajuda apenas a gerir a experiência informática dos colaboradores dentro e fora do escritório. Ajuda a torná-la melhor. Assim, as empresas conseguem obter diagnósticos rápidos sobre o seu parque de computadores, o que permite:

• Mitigar problemas antes que eles afetem os colaboradores;



• Melhorar a experiência dos colaboradores com novas ferramentas que aumentam a visibilidade sobre o funcionamento dos dispositivos;



• Otimizar o desempenho dos dispositivos, prolongar a sua vida útil e reduzir custos.

Mais proatividade na gestão dos dispositivos

A plataforma HPde analítica utiliza inteligência artificial avançada para fornecer dados sobre os dispositivos e os processos de deep learning ajudam a prever e resolver problemas sem sobrecarregar a equipa de TI da empresa. Imagine um cenário em que um dispositivo deixa de funcionar devido a falha térmica no disco, falha na bateria ou do sistema completo. Em situações concretas como estas, o painel de análise da HP TechPulse apresenta o inventário dos incidentes, informa acerca do estado de funcionamento do sistema e fornece notificações proativas para a sua resolução.

As equipas de suporte do HP Proactive Insights podem, ainda, entrar em contacto com o cliente, alertando-o para os potenciais incidentes, antecipando as necessidades e solucionando-as com o mínimo impacto nas operações. Esta gestão simples, proativa e de fácil acesso é particularmente importante no caso de trabalho remoto ou híbrido, permitindo aos colaboradores resolver problemas sem interromper a tarefa que têm em mãos.

Redefinir a experiência de trabalho

Nada é tão integrante da experiência dos colaboradores como a interação diária com as ferramentas que utilizam para fazer o seu trabalho. O HP Proactive Insights faz com que o dispositivo do colaborador ofereça o melhor de si. Ao equipar os colaboradores com a tecnologia mais adequada à sua produtividade, o resultado só pode ser maior satisfação e proporcional eficiência.

Descubra tudo o que está incluído no HP Proactive Insights com tecnologia HP TechPulse aqui.