Galp Solar assegura energia fotovoltaica para autoconsumo

As energias de origem renovável foram a única fonte cuja procura aumentou em 2020, apesar da pandemia, enquanto o consumo de todos os outros combustíveis diminuiu. De acordo com o Renewable Energy Market Update, da Agência Internacional de Energia (IEA), a capacidade de eletricidade renovável adicionada em 2020 aumentou 45%, para 280 gigawatts (GW), a maior evolução ano a ano desde 1999.





"O aumento em 2020 deverá tornar-se o ‘novo normal’, com cerca de 270 GW de capacidade renovável em curso para serem adicionados em 2021 e quase 280 GW em 2022", lê-se no documento publicado o ano passado. Esta entidade avança ainda que as instalações fotovoltaicas solares continuarão a bater recordes, com adições anuais previstas para chegar a mais de 160 GW até ao final deste ano, quase 50% a mais do que em 2019, antes da pandemia.





Neste contexto, a Galp anunciou que, precisamente a partir de hoje, a oferta de soluções energéticas inteligentes para a geração de energia fotovoltaica para autoconsumo vai passar a ser assegurada pela nova marca ‘Galp Solar’, substituindo a ‘ei energia independente’, cujos clientes "passam agora a beneficiar de um acesso mais simples e direto a todo o leque de serviços de uma empresa integrada de energia como a Galp", explica a empresa em comunicado enviado à imprensa.





Convém relembrar que a ‘ei’ foi pioneira no lançamento de uma oferta integrada de gestão de sistemas fotovoltaicos para a produção de energia solar que, além da instalação dos painéis, incluiu a monitorização e otimização dos consumos e das poupanças ao longo do tempo. A Galp assegura que "os projetos já implementados, as instalações em curso e ofertas futuras continuarão a funcionar como até agora, mas de forma mais aberta ao futuro".

Flexibilidade e poupança

No documento cedido à imprensa, a Galp explica que, atualmente, a otimização dos consumos energéticos agrega serviços como os sistemas de armazenamento de energia elétrica através de baterias, o carregamento de automóveis elétricos e outras soluções inovadoras que, no entender da energética, "se tornarão incontornáveis nos próximos anos, pela flexibilidade que oferecem e pelas poupanças que permitem obter".



A empresa avança ainda que este movimento se tornou natural com "o rápido desenvolvimento tecnológico, a convergência de novos serviços associados à gestão das necessidades energéticas dos clientes, e com o sucesso da própria ‘ei’".



O projeto, criado em 2020, em dois anos, procedeu à instalação de mais de 2500 sistemas fotovoltaicos inteligentes nas instalações de clientes empresariais e domésticos em Portugal e Espanha.





Teresa Abecasis, administradora executiva e COO Comercial da Galp, admite que "o relacionamento que temos com a energia, enquanto empresas ou consumidores particulares, está a mudar a uma velocidade admirável". O objetivo, através da Galp Solar, é, nas palavras desta executiva, ganhar a agilidade e a simplicidade "para desenvolvermos soluções mais flexíveis, integradas e inovadoras a caminho de um mundo mais próspero e mais limpo, que progride e avança na direção certa".

Poupança até 40%

Segundo dados fornecidos pela Galp, a energia de origem fotovoltaica, limpa, renovável e cada vez mais acessível e competitiva, permite poupanças de até 40% no setor residencial e de 30% no empresarial, proporcionando uma vantagem competitiva essencial, sobretudo no atual contexto de crise global dos preços de energia.





"Unir forças com a Galp é uma enorme oportunidade para desenvolvermos sinergias que nos permitam construir uma economia mais descarbonizada e para oferecermos soluções cada vez mais inovadoras e competitivas aos nossos clientes," afirma no mesmo documento Ignacio Madrid, CEO da Galp Solar.





De resto, os sistemas fotovoltaicos instalados, agora integrados na Galp Solar, representam uma potência instalada de 5,51 MW que, ao longo do seu prazo expectável de vida, permitirão uma redução estimada de 39 mil toneladas de CO2.





Soluções inteligentes

Galp Solar é apresentada como "uma unidade de negócio do Grupo Galp que oferece soluções energéticas inteligentes para a geração e consumo de energia fotovoltaica em Espanha e Portugal". A sua oferta combina "tecnologia de ponta e soluções de pagamento em prestações, adaptadas às necessidades das casas unifamiliares, comunidades de vizinhos, empresas ou indústrias, para as tornar autossuficientes". Já o serviço, inclui a "monitorização do consumo de energia ao longo da vida da instalação, com novas soluções sustentáveis que otimizarão a sua economia". Por último, a empresa comunica que os sistemas de software equipados com inteligência artificial, "garantem a rastreabilidade energética e poupanças sustentáveis e relevantes a partir da primeira fatura de eletricidade, e uma redução da pegada de carbono".

No final do ano passado, a capacidade instalada de energias renováveis em Portugal deverá ter sido superior a 7.700 megawats (MW), um valor que representa uma subida de 5,2% face a 2020, segundo um estudo divulgado pela Informa D&B. O maior crescimento foi mesmo o da energia solar fotovoltaica, cuja capacidade instalada aumentou, segundo o mesmo relatório, mais de 20% em comparação com 2020.