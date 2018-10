Há um Jeep perfeito para cada condutor

Crescemos a ver pessoas à nossa volta impor limites. Durante a infância e a adolescência, ensinam-nos, por necessidade e por vezes até por medo, que não nos devemos distanciar demasiado, que não nos devemos pôr em situações de perigo, que não devemos testar os limites da liberdade. São ensinamentos indispensáveis durante a fase da educação.

Crescemos e, já em adultos, continuamos a viver dentro da bolha, amarrados a uma estaca, presos a uma rotina mais ou menos enfadonha. Está na hora de romper os limites. De sentir a liberdade, de ir além das situações controláveis, confortáveis e previsíveis. Está na hora de superar o medo, de ir mais longe nas experiências, de testar algo novo.

Está na hora de incluir um "wild day" na agenda. Para sentir as velocidades vertiginosas com o "slide". Para desafiar as leis da gravidade numa escalada. Para participar numa experiência de imersão total com um vídeo 360°. Para sentir a areia e o mar com uma aula de surf. Para testar o equilíbrio nos terrenos mais instáveis com o "slackline".

O dia mais "wild" do ano está marcado para 13 de Outubro, na Companhia das Lezírias, em Santarém. Das 9h30 às 18h30, conheça os três novos modelos Jeep, que vão estar disponíveis para experiências únicas de condução.

Wrangler, o 4x4 por excelência para os amantes do "off-road", é uma ferramenta de trabalho ou uma forma de estar na vida. Depois da última actualização, em 2007, está de volta com tecnologia e conectividade de ponta, pneus todo-o-terreno de 32 polegadas e tubos dos eixos mais fortes para o levar mais longe do que alguma vez imaginou ser possível.

Cherokee, o premium urbano, é a opção para quem privilegia o conforto mas não prescinde do design sofisticado. Esta nova versão foi esculpida para impressionar e atrair todas as atenções. O espaço de carga melhorado, a tecnologia de última geração, os tecidos interiores ricos e os pontos de contacto com acabamento de pele tornam o novo Cherokee expressamente concebido para o conforto e a aventura do dia-a-dia.

Renegade, mais acessível e mais jovem, é o modelo que se propõe a uma utilização mais urbana com todas as características de um pequeno SUV dotado de uma evolução tecnológica assinalável. Representa um mundo de aventuras à nossa frente, com uma viagem num veículo equipado para quase tudo. Oferece tudo o que um condutor precisa e nada do que não lhe faz falta. Pelo terceiro ano consecutivo, foi premiado o Melhor Pequeno SUV do Ano, pela 4x4 Magazine. "O Renegade tem uma grande imagem, muitas capacidades – e um conjunto de competências em ‘off-road’ de deixar o resto da classe estática", é o que diz o painel de especialistas. Vale a pena explorar.

Inspire-se com as histórias de quem vive com a adrenalina

A par das actividades radicais que vão acompanhar as apresentações, há tempo para umas conversas intimistas com três aventureiros do mundo: o surfista russo que se atreveu a fazer a travessia entre o Forte da Nazaré e a Pedro do Guilhim num dia de Inverno, Andrey Karr; Tiago "Saca" Pires, o surfista português que vai contar como tem sido o processo de desapego de Portugal e de que forma a adrenalina e a falta de raízes o fizeram crescer e sentir que está vivo; e a multicampeã europeia de parapente e enfermeira, Sílvia Ventura, que voa com aves, abutres e águias a 4 mil metros de altura.

Quem se inscrever nesta viagem pode fazer um test drive disponível para os novos modelos, a que se junta o Jeep Compass – o SUV mais aguardado do ano, e participar em três actividades radicais que vão trazer ao de cima as sensações de liberdade, aventura, paixão e autenticidade que marcam o espírito Jeep. Escape à rotina, reserve um lugar e parta à descoberta.