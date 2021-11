Líder no setor de Game Tech na Grécia, e uma das empresas que mais têm crescido na Europa, a Kaizen Gaming conta atualmente com mais de 1100 colaboradores, colocados em sete cidades europeias, incluindo mais de 100 em Portugal. Presente em Portugal desde 2019, com a marca de apostas online Betano, a Kaizen Gaming tem vindo a crescer de forma gradual e quer agora assinalar um novo marco no país com a implementação de um Tech Hub que possa ajudar a solidificar a presença da marca e também ser uma referência na área do recrutamente tecnológico.

A este crescimento no lado da operação está associada também uma maior pegada no mercado nacional – a Betano é, neste momento, patrocinadora de clubes como o Benfica, Sporting, FC Porto, SC Braga Marítimo e Os Belenenses, em várias plataformas e modalidades.

Heróis do Desporto: ação na responsabilidade social

Em agosto, foi apresentada a primeira equipa de Heróis do Desporto, o programa de apoio ao desenvolvimento do desporto em Portugal, inserido no programa Heróis Betano, o projeto de responsabilidade social da empresa, que recebeu dezenas de candidaturas. Entre os primeiros atletas escolhidos para representar o programa Heróis do Desporto está um agente da PSP, um atleta de canoagem, um praticante de surf adaptado, um corredor de trail e, ainda, uma dupla de irmãos que inspira toda uma comunidade.

Uma das 10 melhores empresas para trabalhar na Europa

Recentemente, a Kaizen Gaming foi destacada no ranking do Great Place to Work. O grupo empresarial, que chegou a Portugal em 2019 com a marca de apostas online Betano, ocupa o 9º lugar na categoria de Melhores Grandes Locais de Trabalho na Europa (mais de 500 funcionários). Uma das pontuações mais altas está relacionada com o facto de 97,73% dos colaboradores afirmarem sentir que têm oportunidades iguais para receber um reconhecimento especial.

Entretenimento com foco assumido na tecnologia

A Kaizen Gaming assume-se como uma empresa de Game Tech, com um foco claro e assumido no desenvolvimento tecnológico, procurando melhorar continuamente com produtos e serviços que fornecem a melhor experiência ao utilizador – a empresa de entretenimento e Game Tech é membro da ESSA Sports Betting Integrity. Também por isso, a Kaizen Gaming vai marcar presença na Web Summit 2021, um espaço no qual se cruzam negócios, tecnologia e inovação, e que vai conectar start-ups e empresários com o ecossistema empreendedor de Portugal, territórios em que a Betano quer também estar.