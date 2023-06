Masterclass ABC do Phishing com Armando Dias Ramos e Diogo Duarte: o que nunca deve fazer nas compras online

Nesta conversa que conta com a moderação de João Maia Abreu, falamos com Armando Dias Ramos, inspetor chefe na Unidade Cibercrime da PJ, e Diogo Duarte, consultor de privacidade e especialista em Compliance de GDPR (RGPD), sobre uma temática cada vez mais relevante e com implicações fortes na vida das pessoas e das empresas: o cibercrime.

As compras online são já um hábito para uma grande parte da população, uma prática cada vez mais comum nos hábitos de consumo dos portugueses, que registou um aumento exponencial durante os anos da pandemia da Covid-19.

No entanto, é importante reforçar que as compras online são também uma das portas de entrada para o cibercrime. E podem representar um risco tanto para os consumidores como para as empresas.

Tendo em conta esta nova realidade, enquanto consumidores, o que jamais devemos fazer quando adicionamos produtos ao carrinho? E como nos podemos proteger de fraudes e roubo de dados, continuando a usufruir das vantagens do online? Veja o vídeo e junte-se a nós nesta conversa com os convidados Armando Dias Ramos e Diogo Duarte .

Quatro masterclasses a não perder

Durante quatro semanas, recebemos especialistas para falar sobre um dos temas mais relevantes da atualidade: o cibercrime.

Esteja atento ao site ABC do Phishing, um projeto do Negócios com o WiZink, em que pode assistir às quatro conversas da Academia. Por lá encontrará conteúdos explicativos sobre o cibercrime para se manter em alerta e sempre protegido.

Já sabe: estaremos de volta, aqui, no site do Negócios, e no site ABC do Phishing para mais uma conversa desta Academia. Até já.