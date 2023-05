Masterclass ABC do Phishing com Bruno Castro e Duarte Gomes Pereira: alerta vermelho para evitar o cibercrime

Numa conversa moderada por João Maia Abreu, recebemos Bruno Castro, CEO da VisionWare e especialista em proteção de dados pessoais, e Duarte Gomes Pereira, Secretário-geral na Associação de Instituições de Crédito Especializado.

Conversamos sobre as técnicas de cibercrime, a frequência dos ataques e o impacto que causam não só nas organizações mas, também, no cidadão comum. Existem alturas em que devemos estar em alerta vermelho para evitar o cibercrime? A que sinais ou indicadores devemos estar especialmente atentos? E como nos devemos proteger?

Estas são apenas algumas das temáticas abordadas e explicadas, aqui, pelos nossos convidados Bruno Castro e Duarte Gomes Pereira. Veja o vídeo. Saiba como se proteger contra o cibercrime.

Quatro masterclasses a não perder

Durante quatro semanas, recebemos especialistas para falar sobre um dos temas mais relevantes da atualidade: o cibercrime.

Esteja atento ao site ABC do Phishing, um projeto do Negócios com o WiZink, em que pode assistir às quatro conversas da Academia. Por lá encontrará conteúdos explicativos sobre o cibercrime para se manter em alerta e sempre protegido.

Já sabe: estaremos de volta, aqui, no site do Negócios, e no site ABC do Phishing para mais uma conversa desta Academia. Até já.