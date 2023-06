Masterclass ABC do Phishing com David Grave: é possível superar uma situação de cibercrime e evitar repetições?

Numa conversa moderada por João Maia Abreu, recebemos David Grave, diretor de cibersegurança da Claranet Portugal, sobre uma temática cada vez mais relevante e com implicações fortes, económicas e psicológicas, na vida das pessoas e das empresas: o cibercrime.

Entre os vários temas abordados, debatemos os grandes desafios de lidar com o cibercrime, um tipo de crime que deixa marcas nas pessoas e empresas que são vítimas e que ainda tem um enquadramento legal com algumas lacunas. Neste diálogo, não foram esquecidas as medidas que as empresas devem tomar para reforçar a cibersegurança, de forma a prevenir ataques, protegendo-se a si e ajudando a proteger os clientes.

Veja o vídeo desta conversa. Aprenda a proteger-se do cibercrime.

