Masterclass ABC do Phishing com Lino Santos: o porquê de haver cada vez mais casos conhecidos de cibercrime

Numa conversa que contou com a moderação de João Maia Abreu, falámos com o especialista Lino Santos, Coordenador do Centro Nacional de Cibersegurança, sobre uma temática cada vez mais relevante e com implicações fortes na vida das pessoas e das empresas: o cibercrime.

Com a internet no centro da vida quotidiana, é inevitável que as burlas online aconteçam. O cibercrime – nome dado aos crimes que envolvam qualquer atividade ou prática ilícita na internet – pode revelar-se através de invasões de sistema, disseminação de vírus, roubo de dados pessoais, acesso a informações confidenciais e tantas outras formas. As consequências podem afetar pessoas e empresas. Sabe como se proteger? O primeiro passo para garantir a segurança é saber reconhecer a ameaça.

Com que facilidade podemos ser vítimas de cibercrime? Porque é que o cibercrime está a aumentar? E como é que a cibersegurança nos pode ajudar e proteger? São algumas das temáticas abordadas e explicadas pelo especialista Lino Santos nesta conversa.

Veja o vídeo, junte-se a nós e saiba como se proteger contra o cibercrime.

