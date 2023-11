McDonald’s investe meio milhão de euros em formação

O programa UP é um programa de atribuição de bolsas de estudo lançado pela McDonald’s em 2020. Segundo Sofia Mendoça, diretora de recursos humanos da McDonald’s, a empresa "decidiu atribuir bolsas de estudo a colaboradores dos seus restaurantes que mostrassem vontade em continuar os seus estudos no ensino universitário e, ao mesmo tempo, tivessem um bom desempenho tanto escolar como profissional".

O programa UP atribui cerca de 200 bolsas de estudo por ano e, desde 2020, já concedeu pelo menos 800. Inicialmente, cada bolseiro recebia 500 euros por ano letivo, mas, a partir da quarta edição do programa, que começou este ano letivo, o apoio financeiro duplicou.

"Dado o contexto económico de inflação que vivemos e também sabendo que os estudantes não têm só os custos da propina, mas têm outros custos com livros, alimentação e muitos deles, até, alojamento, entendemos que 500 euros acabava por ser um bocadinho insuficiente para tudo e resolvemos duplicar o valor das bolsas. Passámos a atribuir bolsas de 1.000 euros por estudante", explica a diretora de recursos humanos da McDonald’s.

Desde o início do programa, a empresa já investiu meio milhão de euros e – afirma Sofia Mendoça – "vai continuar a investir para promover a continuação dos estudos, porque sem educação e sem formação ninguém consegue progredir".

A diretora de recursos humanos assegura que a formação profissional e académica é "um dos pilares fundamentais da McDonald's em Portugal" porque a empresa acredita que "as pessoas, quando têm boa formação, conseguem satisfazer melhor as suas necessidades profissionais, ser mais felizes e construir carreiras de sucesso".

De acordo com Sofia Mendoça, "a McDonald’s é uma empresa que consegue, no fundo, construir as condições para que os colaboradores consigam conciliar os estudos nas universidades com o trabalho". "Temos horários flexíveis, que conseguimos ajustar às necessidades dos colaboradores para as aulas, exames, etc.", explica.

Diogo Almeida trabalha na McDonald’s há cerca de cinco anos – desde que terminou o ensino secundário – e tem sido bolseiro do programa UP. Na sua opinião, o processo de candidatura ao programa "é bastante simples", apesar de existirem alguns "pré-requisitos" como "o tempo de trabalho dentro da empresa" e "uma avaliação de desempenho a nível profissional e pessoal".

Quanto ao valor atribuído, "há três anos, a bolsa era no valor de 500 euros e as propinas eram cerca de 700. Portanto, havia uma diferença de 200 euros. Atualmente, é de 1.000 euros e é um apoio muito mais preponderante para conseguir terminar a licenciatura com o maior sucesso possível." O montante é atribuído "metade no final de outubro e outra metade no final de fevereiro" para coincidir com os períodos letivos. Além disso, os alunos recebem também um kit de material escolar composto por "uma mochila, um bloco de notas, uma power bank e canetas".

Diogo Almeida está a fazer uma licenciatura em Fisioterapia e, apesar de ser uma área completamente diferente da restauração, garante que foi na McDonald’s que descobriu o que queria fazer no futuro. "Ao lidar diariamente com pessoas e trabalhar em equipa, passei a ter gosto pela área da saúde", afirma. Além disso, assegura que as competências que adquiriu na empresa – sobretudo "a comunicação e o trabalho em equipa" – "acabam por ser muito transversais para qualquer área que possamos desempenhar no futuro". Atualmente, tem como "maior ambição" trabalhar por conta própria devido aos valores que "a própria McDonalds incutiu através da autonomia e da individualidade".

A McDonald’s chegou a Portugal em 1991 e, desde então, já abriu mais de 190 restaurantes por todo o país – a grande maioria gerida por empresários locais. Cada McDonald's dá emprego a cerca de 50 pessoas. No total, a empresa tem 10 mil colaboradores em Portugal – mais de metade tem menos de 25 anos.