O descanso é essencial para o sucesso

Reuniões, definições de estratégias, budgets, mais reuniões. Para as empresas, 2020 é um ano de desafios e de constante adaptação a novas regras, gestão de equipas à distância e uma luta permanente para manter os padrões de qualidade dos negócios, o volume de vendas, a confiança dos parceiros e a estabilidade dos colaboradores.





Os níveis de ansiedade estão, naturalmente, mais elevados, e as novas medidas impostas traduzem-se na mudança, mais uma vez, de hábitos e rotinas. O regresso a casa e ao teletrabalho elimina deslocações e pausas, o que se traduz em longos períodos ao computador, ausência de exercício e de movimentos. Numa fase em que a única coisa certa é o incerto, é essencial arranjar estratégias para combater a inércia e o stress.





Uma rotina de descanso consolidada é o primeiro passo para um dia produtivo e sem sobressaltos, e o colchão que escolhe tem o papel principal.





A tecnologia ao serviço do descanso





Como num bom negócio, um bom colchão exige uma análise cuidada do investimento e, como num bom negócio, a tecnologia é a maior aliada. A gama Mlily, da Maxcolchon, procura dar resposta a todas as pessoas que, no dia a dia, têm uma vida ativa e que, durante a noite, precisam de um sono reparador, para recarregar baterias e manter os níveis de energia.





Para empresários, trabalhadores, desportistas ou apenas para quem mantém uma vida muito ativa e tem dificuldade em "desligar", a gama garante cobrir as diferentes necessidades de descanso, com três colchões distintos em que a qualidade ímpar é fator comum.





Para os mais ativos





Para os que mantêm um estilo de vida ativo e, durante a noite, se debatem com o calor que não lhes permite adormecer, o colchão Mlily Stark é a escolha mais indicada, com o tecido superior Ice-Feel que liberta uma sensação de frescura. Além de promover o descanso, este tecido ajuda ainda na circulação sanguínea. A adaptabilidade a cada pessoa é também tida em conta com a inovação das micromolas ensacadas Pocket, e a viscoelástica com gel contribui tanto para a adaptabilidade como para a minimização do calor. Com o colchão Mlily, os músculos vão naturalmente relaxar, noite após noite, e as noites serão de descanso sem interrupções.





Da mesma gama, o colchão Mlily Ego garante também um descanso mais agradável, ajudando a relaxar os músculos, melhorando a circulação e reforçando a firmeza durante a noite. Inclui o tecido Ice-Feel, que se traduz numa sensação de frescura, tem viscoelástico com gel, para aumentar o conforto, e inclui ainda um núcleo de espuma que permite a firmeza e a transpiração necessárias para o descanso completo e contínuo.





Para toda a família





O descanso completo só é possível quando toda a família consegue ter um sono reparador. Para adultos e crianças, a coleção completa-se com o Mlily One, um colchão familiar indicado para todas as idades e para todas as morfologias. Com uma combinação de camadas Airmax e viscoelásticas e um núcleo criado com a Oxicell, este colchão garante estabilidade, transpirabilidade e, claro, um descanso contínuo e confortável.





Na hora do descanso, a almofada tem também um papel preponderante e que não se anula com a escolha do colchão. A Mlily Collection tem uma grande variedade de almofadas que procuram uma noite de sono sem interrupções, prevenindo também as dores cervicais e eliminando a pressão na cabeça, pescoço e costas.