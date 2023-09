Quer progredir na carreira? Treine como um atleta profissional

Todos os atletas de alta competição têm certas coisas em comum: um treinador, objetivos bem delineados e um plano de ação, composto por múltiplas táticas e estratégias com o objetivo de melhorar o seu desempenho. Ora, a imobiliária 100% portuguesa Zome acredita que os seus consultores imobiliários merecem o mesmo tipo de preparação de excelência e necessitam de ter acesso às melhores ferramentas para vencerem – incluindo um “plano de treino” e um “treinador”.

A CEO da Zome, Patrícia Santos, aponta como principais objetivos estratégicos para 2023 “o reforço nas áreas de formação e da aposta na tecnologia, fortalecendo a componente de e-learning, da formação e o desenvolvimento de carreira dos consultores”.

Tendo como base a neurociência, a Zome acredita que a receita para o sucesso se centra nas pessoas, sobretudo no bem-estar e na felicidade dos seus colaboradores. Só assim os profissionais serão capazes de proporcionar a melhor experiência imobiliária aos clientes. Por este motivo, a aposta em formações e a oferta de oportunidades de emprego estimulantes são alguns dos aspetos tidos em conta.

Treinar para o sucesso

A Zome quer que os seus colaboradores atinjam a melhor versão de si próprios. De modo a nutrir novos talentos – bem como os consultores que já estão a trabalhar na empresa –, oferece a oportunidade de experienciar um modelo único de evolução de carreira, que contempla quatro fases distintas: Azimute Zero, Startup Academy, Lift Zome e T4 Zome.

Este plano de treino foi construído para reforçar os conhecimentos dos consultores da empresa e fazer com que todos possam vir a desenvolver competências de gestão e liderança.

Patrícia Santos refere que, “através deste novo modelo, os nossos colaboradores terão as melhores ferramentas para enfrentar os vários desafios profissionais que têm pela frente.”

“Defendemos que formar e apoiar as pessoas é preparar o sucesso de uma empresa, uma vez que, quanto mais qualificado for o trabalhador, mais produtivo se irá tornar e, consequentemente, mais realizado se sentirá no seu percurso pessoal e profissional”, acrescenta a responsável.

O processo tem início com o Azimute Zero, no qual é dada ao colaborador uma formação inicial que lhe transmitirá de forma simples e prática tudo o que necessita saber para começar de forma bem-sucedida a sua carreira.

Num ambiente criativo e dinâmico, na Zome os colaboradores afinam as suas competências e são acompanhados por um business coach dedicado e experiente, que implementa um plano de ação feito à medida, acompanhando o progresso dos profissionais diariamente até alcançarem os seus objetivos.

Depois de adaptado na equipa dos hubs imobiliários, o consultor produtivo da Zome integra um segundo nível de programa de treino – a Startup Academy –, no qual terá um plano de atividades prático, com acompanhamento permanente de um business coach, um “treinador”, que o levará a pôr em prática rotinas necessárias para atingir o máximo de produtividade num curto espaço de tempo. Este programa de treino pode e deve ser repetido sempre que o consultor sinta que necessita de reforçar hábitos e rotinas.

Na terceira fase, de Alta Performance, o acompanhamento tem como base o Lift Zome – um programa avançado de business coaching, desenhado para elevar os níveis de produtividade dos consultores, com novas ferramentas e um programa de treino executivo designado por Lift Academy, com a duração de um mês e com quatro edições anuais, na qual são aprofundados os temas de Leadership, Innovation, Focus and Training.

No patamar final, chega ao T4 Zome, um modelo com uma forte componente de reforço das competências de gestão e liderança, no qual o consultor é formado e acompanhado no processo de transição para gestor da sua própria equipa, passando assim a construir uma nova fase do seu negócio.

Neste processo, o consultor é acompanhado através de um programa de treino executivo ao longo do qual vai recebendo formação e coaching, participando em grupos de trabalho com outros consultores de forma a pôr de imediato em prática todos os novos conceitos que está a receber e a potenciar o seu conhecimento coletivo através de experiências de outros colegas. No final do programa de treino, o consultor terá os 4T claramente definidos: o Teu Propósito, o Teu Negócio, o Teu Processo e a Tua Equipa.

Trabalhadores felizes são trabalhadores mais produtivos

“Os colaboradores são uma peça fundamental para o sucesso das organizações, (...) imprescindível para levar uma empresa ou marca ao sucesso. Tendo isto em consideração, torna-se fundamental garantir uma estratégia de gestão de talento coesa e capaz de manter a satisfação e realização de cada um dos colaboradores. Para isso, é preciso mais do que escutar. É essencial ouvi-los”, diz João Morgado, Chief Operations Officer (COO) da Zome.

“Estas estratégias devem passar não só por alimentar o desenvolvimento profissional, mas também, e principalmente, por fomentar o desenvolvimento pessoal, pelo reforço da formação em soft skills. No caso do setor imobiliário, que continua a atrair novo talento e que se depara com desafios constantes, esta preocupação torna-se primordial no sentido em que falamos de empresas que têm na sua constituição várias equipas, cujo sucesso depende do seu bom funcionamento”, acrescenta.

O papel do consultor imobiliário Zome: 1. Acompanha 2. Simplifica 3. Faz as pessoas felizes

Através da sua experiência, formação avançada e recurso a ferramentas tecnológicas de suporte, o consultor imobiliário Zome foca-se no acompanhamento permanente do seu cliente, em todas as fases do processo de compra ou venda de casa. É o seu melhor conselheiro, um profissional qualificado que está sempre ao seu lado para o ajudar a tomar as melhores opções.

