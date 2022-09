Regresso em grande com o Surface mais leve de sempre

A rentrée é sempre um período algo conturbado. É o começo de um novo ano letivo – uns com mais mudanças do que outros. Novas escolas, novos colegas de turma, novos professores, novas disciplinas... Para muitos, esta rentrée marca também a entrada numa nova fase da vida – no ensino superior são mais de 50 mil novos alunos com entrada prevista para este ano. Mas este não é só um período conturbado para os alunos. Também o é para os pais que acompanham todo este esquema e que, em paralelo, também preparam o regresso às rotinas.

Tudo indica que esta será uma rentrée de regresso, já sem restrições no que à covid-19 diz respeito. Mas depois de uma pandemia, saímos daqui com algumas aprendizagens. Se há coisa que a pandemia nos ensinou é que há um obrigatório na “mala” de todos, tanto dos alunos como dos pais: um portátil prático, leve e elegante, que seja tudo o que precisamos para facilitar as tarefas diárias, no trabalho, na escola, na vida. A nossa escolha? O Microsoft Surface Laptop Go 2. O Surface mais leve de sempre. Porque os sonhos são grandes, mas a carga é leve!

Microsoft Surface Laptop Go 2 Não existem barreiras com o novo Surface. Para trabalhar, para se divertir, para relaxar, o Surface Laptop Go 2 está equipado com tudo o que precisa. O desempenho fiável e a vida útil de bateria para um dia inteiro permitem navegar, interagir, produzir e transmitir conteúdo em qualquer lugar. Este Surface está também repleto de funcionalidades que permitem exprimir toda a criatividade – criar e editar vídeo no ClipChamp, fazer apresentações marcantes com Microsoft PowerPoint, criar conteúdo para o TikTok… Tudo! Mais essencial do que nunca, o novo Surface traz a experiência de PC premium a um preço incrível.

Formato ultraportátil

Com apenas 1.125 kg e um ecrã tátil PixelSense de 3:2 com 12,4 polegadas, o Surface distingue-se pelo design leve e atrativo. É perfeito para levar nas férias, para casa depois de um dia de trabalho, para a sala de reuniões, para a universidade…

Dada a sua dimensão e peso reduzidos, este Surface proporciona uma mobilidade extrema - um laptop que quase "desaparece" na mochila, sendo, por isso, uma excelente opção para deslocações no dia-a-dia, com a máxima flexibilidade.

Bateria para todo o dia

Parece utópico, mas é verdade. Com um processador mais rápido Quad-core de geração 11 Intel i5, funcionalidade Instant On – que permite retomar as tarefas onde quer que esteja –, trackpad de precisão, Windows Hello com leitor de impressões digitais integrado no botão ligar/desligar, câmara HD melhorada e microfones de estúdio duplos (para a melhor qualidade de estúdio e som nas videochamadas), este Surface garante uma bateria para durar o dia todo. Isto sem falar no carregamento rápido, perfeito para os dias em que precisa de uma carga extra, "on the go".

Mais seguro

O Surface Laptop Go 2 é o primeiro PC com núcleo de segurança baseado em Intel da gama Surface. Resumindo: a escolha perfeita para trabalhar em total segurança em casa e no trabalho. Com novos níveis de segurança, que inclui inovação do chip à cloud, este Surface é uma ótima opção para clientes empresariais, quer das empresas de grande escala ou os negócios tradicionais.

Disponível em cor Platina, o Surface Laptop Go 2 é o mais avançado, mais acessível e mais recente membro da família Microsoft. Está à venda com preços a partir dos €679.