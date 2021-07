Renovação focada no cliente

2021 é um ano de mudança para a Sammy Free, marcando uma clara oportunidade para abrir novos horizontes, fruto de um amplo processo de adaptação às demandas que surgem na atual dinâmica mundial.

Com o cenário mundial imerso num profundo processo de renovação, a Sammy Free juntou-se assim a esta mudança e, ao mesmo tempo, consolidando a sua posição enquanto Broker Wholesale Internacional na área de seguro de caução.

Fundada em 2012, a organização avançou com a renovação da imagem corporativa focada no aspeto visual. Atualmente, a Sammy Free ostenta uma linha gráfica leve e inovadora, que dá lugar a uma nova etapa na qual mantém a sua essência e o objetivo de transformar as ideias dos seus clientes em resultados.

O site foi renovado para otimizar a experiência do utilizador, dando prioridade "aos pequenos detalhes" com uma "estrutura de fácil navegação e design responsivo que se adapta às tendências modernas e inovadoras que procuram a satisfação do cliente".

Presença abrangente

A Sammy Free tem atualmente uma sede em Valência (Espanha) e escritórios de livre estabelecimento nos centros financeiros de Milão (Itália) e Lisboa (Portugal).

A partir da sua rede, opera em todo o território espanhol, português e italiano e dá ainda resposta "às necessidades dos seus clientes nos 30 países que constituem o Espaço Económico Europeu", garantindo o acesso remoto a partir de qualquer lugar, através de um servidor na cloud.

Ao longo da sua trajetória de mais de nove anos, tem-se focado na oferta de mecanismos acessíveis para a obtenção dos serviços que os clientes necessitam no campo das garantias técnicas, principalmente as que estão relacionadas com o setor público.

Dedicada exclusivamente à área empresarial, mantém o foco no setor de intermediação de seguro de caução, que considera ser "a melhor alternativa à garantia bancária em garantias técnicas".

Os seus clientes são provenientes de todos os setores de atividade, bastando que necessitem depositar um aval junto da Administração Pública. Ao mesmo tempo, a Sammy Free gere ainda "garantias para os clientes que participem em concursos públicos, bem como clientes que necessitem de garantias para pontos de conexão de energias renováveis ou clientes que, para a obtenção da sua licença de atividade, precisem de uma garantia administrativa".

O que entendemos por seguro de caução?

O seguro de caução é aquele em que a seguradora (a companhia) é obrigada, em caso de incumprimento das obrigações legais ou contratuais do tomador do seguro (cliente), a indemnizar o segurado (beneficiário) pelos danos materiais estabelecidos nos limites da lei ou contrato. Contas feitas, o seguro de caução é a garantia de um contrato.

Dentro do seguro de caução podemos ter vários tipos diferentes de garantia:

- Bid Bond: garantia de participação em licitações;





- Performance Bond: garantia da boa execução do contrato e que inclui a adjudicação de contratos públicos, concessões administrativas de curto ou longo prazo, pontos de conexão e garantias de licenças de atividade;





- Advance Payment Bond: garantia de devolução do adiantamento para compra de materiais;





- Maintenance Bond: garantia de manutenção, garantia de possíveis defeitos e/ou defeitos ocultos do projeto acabado durante um período de tempo.

Vantagens a considerar

São várias e bem percetíveis as vantagens do seguro de caução sobre a garantia bancária. Ente elas, destacamos:





- Não bloqueia saldos bancários. O serviço prestado pelas seguradoras começa e termina com a emissão da garantia, enquanto os bancos solicitam a imobilização ou penhora de até 100% da conta-corrente do cliente como garantia adicional;





- Não afeta o risco bancário, não consome limite de crédito bancário. Dá ao cliente a oportunidade de não consumir o seu risco com o banco, uma vez que não é calculado na CRC PT;





- É mais ágil de processar. Com o seguro de caução, ao contrário da garantia bancária, o cliente cancela a garantia sem complicações;





- Permite fazer uma estratégia de participação em vários concursos. A capacidade de participar em concursos ou leilões de contratos de obras ou serviços é aumentada, permitindo ao cliente participar de forma rápida e simultânea.