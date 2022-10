Retail Mind festeja 10 anos de sucesso

Fundada em 2012 por Vítor Rocha, a Retail Mind assinalou, a 30 de setembro, os primeiros 10 anos de êxito, de muitos mais que se adivinham. Neste evento festivo que teve lugar em Vila Nova de Gaia, berço da consultora especialista em retalho, compareceram diversas personalidades institucionais – como Miguel Reis (presidente da Câmara Municipal de Espinho) e António Castro (presidente da INOVAGAIA) – assim como clientes, parceiros e “stakeholders”.

Consultora 100% portuguesa conquista mercados

Foi há 10 anos que Vítor Rocha, CEO da empresa, sentiu ser necessário dar maior visibilidade às marcas de retalho. Assim nasceu a Retail Mind. Ao longo dos anos, e num contexto cada vez mais exigente e concorrencial, esta empresa com ADN português soube evoluir e adaptar-se às necessidades crescentes do mercado.

Hoje, são vários os serviços que disponibiliza a todos os clientes, da gestão e expansão da marca, pilar definidor desta consultora, à oferta de um portefólio de múltiplos serviços no âmbito do desenvolvimento e da comercialização de projetos de retalho (consultoria e comunicação de marcas, franchising, distribuição e private label, consultoria financeira, fusões e aquisições, entre outros).

Além de trabalhar marcas portuguesas, fazendo a sua expansão e gestão em território nacional e levando-as além-fronteiras, também presta o mesmo serviço às empresas internacionais que pretendem entrar no nosso país e necessitam de ser assessoradas numa análise exaustiva do mercado português e do potencial de crescimento no mesmo. Desde a procura da loja à negociação contratual, da constituição da empresa ao apoio jurídico, a Retail Mind trata de tudo. Espanha, América Latina, Luxemburgo ou França são algumas das geografias onde tem vindo a ser desenvolvido um excelente trabalho junto de marcas nacionais e internacionais.



Além de Portugal, a Retail Mind marca agora presença também na Colômbia e Espanha, fruto dos novos projetos de internacionalização.

Uma empresa com valor e com valores

A empresa cresce, mas há princípios que não mudam. Respeito, resiliência, atitude, ética, ambição, paixão, são os valores que continuam a pautar a Retail Mind, como empresa, como equipa e individualmente.

O trabalho de excelência que desenvolve junto dos clientes e dos parceiros de negócios reflete o “know-how” de toda uma equipa multidisciplinar, com anos de experiência no setor do retalho e com profissionais qualificados nas mais variadas áreas de negócio.

Por ocasião do décimo aniversário da consultora, as palavras de alguns parceiros, como Edgar Seabra, CEO da Xtreme, refletem experiências bem-sucedidas: “A parceria celebrada com a Retail Mind, da qual destaco a atenção, o profissionalismo e a dedicação da sua equipa, foi fundamental para acelerar o processo de expansão e crescimento da nossa insígnia, contribuindo assim para a consolidação da notoriedade da nossa marca no mercado nacional.”

"A Retail Mind tem sido um excelente parceiro porque tem conhecimentos graníticos sobre o retalho imobiliário português." Ilídio Silva, administrador da Rádio Popular



"Para a Real Food (h3, Tomatino e Café3), tem sido muito importante contar com o conhecimento e os contactos da Retail Mind, quer para a expansão, quer para a gestão dos contratos de utilização de lojas, do nosso grupo." João Ventura, CEO do Grupo Real Food



"Parabéns, Retail Mind! Vocês têm sido uma peça essencial do projeto da Perfumes & Companhia e parceiros na definição estratégica da nossa rede de retalho. Cá estaremos juntos daqui a 10 anos a festejar o vosso vigésimo aniversário!" Renato Arie, Administrador da Perfumes & Companhia



"Temos uma história e continuaremos a fazer história. Lealdade, compreensão, profissionalismo e muita dedicação. Retail Mind, mais que um parceiro." Filipe Magalhães, CEO da Under Blue



Celebrar com os olhos postos no futuro

Esta empresa que, na última década, viu quadruplicar o portefólio de marcas nacionais e internacionais em carteira assinala este aniversário da melhor maneira: além da recém-anunciada parceria exclusiva com o FC Porto e com novas marcas internacionais de renome (como a dinamarquesa Bestseller, a Bottega Verde, Original Marines ou a Beverly Hills Polo Club), conta com novos projetos de internacionalização, como a recente abertura de escritórios em Espanha e a aposta no mercado sul-americano, nomeadamente na Colômbia.

Por outro lado, tem feito caminho no sentido de investir em inovação, nomeadamente na digitalização através do seu novo website, bem como outras ferramentas de apoio à gestão em fase de implementação, e de diversificar o seu negócio. É o caso dos Retail Parks, um modelo que, na opinião de Vítor Rocha, veio para ficar.

Dos vários projetos distribuídos pelo país, o CEO da empresa destaca o Sudoeste Retail Park no Algarve, inaugurado no passado mês de junho, onde estão presentes marcas nacionais e internacionais dos mais variados setores de atividade.

Não restam dúvidas. Os próximos anos têm tudo para continuar a ser pautados por sucessos, conquistas e histórias de superação. Parabéns, Retail Mind.