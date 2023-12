Saúde: um setor de desafios

O sexto fórum das Ordens Profissionais, da Ageas Seguros, reuniu diversos peritos da saúde em Portugal, que debateram os problemas do Sistema Nacional de Saúde (SNS), os desafios deste setor e as oportunidades que se criaram nesta área, destacando-se a importância que tem atualmente o privado.

No Estufa – Monsanto Secret Spot, em Lisboa, estiveram dois painéis de personalidades, ambos moderados pelo jornalista Camilo Lourenço. No primeiro painel, que teve como tema "Os desafios da Saúde em Portugal", estiveram à conversa Adalberto Campos Fernandes, ex-ministro da Saúde, político, médico e especialista em saúde pública, Carlos Cortes, bastonário da Ordem dos Médicos, Gustavo Barreto, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, e Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde.

Num debate rico, foram muitas as trocas de ideias, que explicam o estado a que chegou este setor de vital importância para o país. As justificações são diversas e, entre elas, está o facto de não se ter cuidado das pessoas que trabalham no setor público da saúde, como os médicos, enfermeiros e técnicos. "A questão dos recursos humanos não foi suficientemente acautelada", realçou Maria de Belém Roseira.

Já na segunda mesa-redonda marcaram presença José Fragata, codiretor do Centro do Coração e coordenador de Cirurgia Cardíaca, Hospital CUF Tejo, José Gomes, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, Rui Diniz, presidente da Comissão Executiva CUF, e Sara Fernandes, coordenadora do SPMS, EPE – Serviços Partilhados do Ministério da Saúde. O tema que esteve em debate foi "A importância dos grupos de saúde privados no sistema de saúde" e esta é uma realidade incontornável.

Entre os muitos exemplos dados por estes experts, que comprovam como são fundamentais os privados na área da saúde no nosso país, pode salientar-se o que foi dado pelo presidente da Comissão Executiva CUF, Rui Diniz: "Existem três milhões de pessoas com seguros e se juntarmos a ADSE e outros sistemas, estamos a falar de praticamente cinco milhões de pessoas. Os privados estão a prestar serviços todos os dias, a fazer cirurgias e a dar consultas."

