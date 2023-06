Será esta a melhor empresa portuguesa para trabalhar?

Nos últimos anos, a tecnologia tem ganho cada vez mais espaço e importância no mercado de trabalho. No entanto, o fator humano continua a ser insubstituível. As pessoas são o motor das organizações e, sobretudo nos últimos três anos, com a pandemia da covid-19, ficou ainda mais evidente a necessidade de as empresas desenvolverem políticas internas focadas no bem-estar e no acompanhamento dos seus colaboradores.

A Zome, mediadora imobiliária 100% portuguesa, aposta desde a sua formação em 2019, em programas que promovem a felicidade e a motivação da equipa, através da integração e da possibilidade de mobilidade interna, planos de formação e de progressão de carreira, do envolvimento em eventos corporativos de team building e de responsabilidade social.

A estratégia para ter colaboradores felizes e motivados

A CEO da Zome, Patrícia Santos, aponta como principais objetivos estratégicos para 2023 "o reforço nas áreas de formação e da aposta na tecnologia, reforçando a componente de e-learning, da formação e desenvolvimento de carreiras dos consultores".

A Zome quer que os seus colaboradores atinjam a melhor versão de si próprios. De modo a nutrir novos talentos – bem como os consultores que já estão a trabalhar na empresa –, oferece a oportunidade de experienciar quatro fases de integração: a formação inicial designada de Azimute Zero, seguida da entrada na Academia Startup e, numa fase posterior, a integração na Academia Lift e no programa T4, um modelo exclusivo da Zome para apoio à formação de equipas imobiliárias.

"Defendemos a profissionalização da função de consultor imobiliário e acreditamos que só é possível fazê-lo apostando num processo de integração e de evolução de carreira adequado a cada consultor. Foi a pensar nisso que, em abril de 2021, lançámos a Academia Startup, uma metodologia única no mercado, para consultores produtivos e para integração de novos colaboradores. Durante quatro meses, os participantes têm formação em temas relevantes para o setor, como apresentação de serviços, estudos de mercado, negociação e fecho, tecnologia, fiscalidade, marketing e comunicação, entre outros, adquirindo rotinas práticas de trabalho, essenciais para conseguirem proporcionar aos seus clientes a melhor experiência imobiliária do mundo", explica João Morgado, Chief Operations Officer (COO) da Zome.

"Mais do que acolher e desenvolver, queremos que os nossos consultores tenham oportunidade de crescer alinhados com os seus gostos pessoais e ambições", sublinha.

Esse é o propósito do Zome Ambition, o programa interno que permite aos colaboradores encontrarem a função ideal para si dentro da empresa. Ao longo do ano, a mediadora dá prémios de reconhecimento, de acordo com a produtividade de cada consultor, desde a oferta de lugares no maior evento anual da empresa (Zome Summit) até viagens, formações exclusivas ou equipamentos tecnológicos.

Os colaboradores da imobiliária têm ainda acesso ao Top Club, um conjunto de eventos exclusivos para os profissionais mais produtivos da rede, focados no desenvolvimento pessoal. "Neste espaço, contamos com a participação dos nossos consultores, e também com a de convidados externos de reconhecido mérito empresarial, que trazem a sua visão de algum tema para posterior debate", detalha o COO da Zome.

Os eventos corporativos também fazem parte das atividades internas, com destaque para o maior evento da empresa – Zome Summit –, bem como outros eventos corporativos de carácter formativo e de team building, como o Zome Sprint ou o Zome Stars Show, um talk show online.

Mas há mais. Na Zome, as oportunidades vão além da própria atividade na mediadora. O Junior Talent Program ajuda a promover o talento jovem de filhos de colaboradores. Ao longo do ano, através da iniciativa Zome 4 LIFE, os colaboradores podem participar em ações solidárias e de sensibilização ambiental.

Conheça os casos de sucesso e junte-se à equipa

A Zome acompanha e valoriza os seus profissionais, num ambiente seguro, de entreajuda, criativo e dinâmico. Inicialmente, um business coach elabora um plano de ação à medida e individual para cada consultor que se junta à equipa com o intuito de potenciar ao máximo as suas competências e sucesso na empresa.

Os profissionais da Zome vêm das mais diversas áreas e encontram neste novo desafio profissional solidez e realização, uma nova vida.

Licenciado em Engenharia Civil, Fernando Romano é um consultor de sucesso no Hub Zome da Abóboda. Para este colaborador, a constante inovação tecnológica e a recetividade de novas ideias e projetos são pontos fortes da Zome. Considera igualmente que o fator humano é outra caraterística que torna esta mediadora imobiliária tão especial.

"Sou uma pessoa que gosta de andar um pouco por todos os hubs. Nós dizemos que neste negócio devemos estar no top of mind dos nossos clientes mas também devemos estar no top of mind dos nossos parceiros. E eu faço isso conscientemente porque me dá prazer. Se um consultor num determinado hub precisar de ajuda, sei que quando ocorrer a situação inversa estará disponível para me auxiliar", refere o consultor.

"Na minha equipa, temos uma frase: 'Orgulhamo-nos dos nossos clientes.' Todos os dias lidamos com um caso diferente e estamos a ajudar essas pessoas. Aliás, muitos dos nossos clientes acabam por se tornar nossos amigos e fazemos negócios regulares", diz Fernando Romano, consultor imobiliário da Zome.

"A Zome é especial em relação a tudo o resto que há no mercado porque o apoio que temos de consultores, de equipas, a estrutura, a orgânica da empresa, está tudo canalizado para alcançar o melhor resultado final possível. Apoiando sempre quem está a trabalhar no terreno, providenciando-lhes as melhores valências, nos diversos aspetos que os tornam melhores profissionais e melhores pessoas", acrescenta.

Fernando Romano entende que esse processo de crescimento já é notado por outras marcas a operar no mercado, que vão tomando consciência da metodologia singular e mais eficiente de trabalho na Zome.

Teresa Abrunhosa é outro caso de sucesso na empresa. A consultora fez o curso de fotografia e um curso de teatro e, após anos de trabalho na comunicação social, descobriu no setor imobiliário uma paixão que a fez mudar de rumo.

Hoje é consultora no Hub Zome em Avenidas Novas e partilha o entusiasmo que tem no contacto com os outros, afirmando que "o lema ‘de pessoas para pessoas’ não é um slogan, é real".

"Sou muito grata à Zome, a tudo o que a marca me tem proporcionado. Não estamos numa estrutura em que há um CEO inatingível, com quem não é possível falar. É uma empresa de pessoas e para as pessoas, que todos os dias estão cá para nós", diz.

"Gosto de olhar para algo e de ter a possibilidade e a capacidade de reinventar. De usar a imaginação e de criar coisas e cenários diferentes", afirma.

Teresa trabalhou na direção de programas da RTP durante quatro anos. Entretanto, foi mãe, depois fez parte do grupo Edimpresa e, posteriormente, esteve durante 14 anos no grupo Media Capital. "Não conhecia o mundo imobiliário, pensava ‘vou lá eu agora falar em comprar e em vender casas… não percebo nada disso, não é a minha área’. Porém, uma grande amiga que já estava na Zome incentivou-me a experimentar", partilha.

"Fiz o Azimute e deu-se o clique quando percebi que não tinha de mudar nada em mim, mesmo sendo de outra área, aqui tinha apenas de ser aquela Teresa que sou desde criança, a Teresa criativa, que gosta de improvisar, de juntar pessoas. Não tive de deitar nada fora daquilo que aprendi para trás", comenta.

Para a consultora, a formação e o acompanhamento facultados pela Zome são fundamentais. "Lês, ouves falar, mas pôr a mão na massa é diferente. Há sempre alguém que está ali do teu lado, com experiência, que te vai dando esses ensinamentos, esses toques e ajustes", explica.

"Há um valor de que não abdico: a liberdade para mim é fundamental. A liberdade de horário, de trabalhar não das 9h às 17h, mas das 9h às 14h ou às 16h, ou a possibilidade de amanhã, por exemplo, tirar um dia para descansar. A liberdade de ir almoçar ou jantar com um cliente, de fazer coisas diferentes… sem ter aquela obrigação de operar num horário das 9h às 17h", diz Teresa Abrunhosa, consultora imobiliária da Zome.

"Apaixonei-me pelo ramo imobiliário, e embora há pouco tempo tenha tido uma oferta na área do espetáculo não aceitei: porque sou feliz aqui!", afirma.

Investir no futuro e nas pessoas

Em 2022, a Zome fechou com um volume de negócios de 1.034 milhões de euros, mais 35,5% em comparação com 2021. A empresa mediou 5.770 transações imobiliárias, o que representou uma faturação de 27,5 milhões de euros, mais 11,1% comparativamente ao ano anterior.

Um nível de sucesso incrível num contexto extremamente desafiante e que a mediadora atribui às pessoas que a representam.

Atualmente, a imobiliária conta com 44 hubs em Portugal continental, na Madeira, nos Açores e em Espanha (Madrid e Málaga).

"Esta evolução está alinhada com a nossa ambição de crescer em Portugal, mas também em Espanha, multiplicando o ADN Zome pela Península Ibérica. Acreditamos que, muito em breve, vamos assinalar o marco dos 50 hubs imobiliários", afirma Patrícia Santos, presidente da Zome.

O crescimento rápido da Zome refletiu-se paralelamente no crescimento da sua rede, e também o número de colaboradores teve um aumento expressivo de 62,4%. A Zome conta, neste momento, com 1.744 colaboradores. Em plena pandemia, a empresa portuguesa prosperou e cresceu, criando postos de trabalho num período particularmente crítico para o país e para o mundo.

Gosta de comunicar? Gosta de ajudar os outros? Gosta de trabalhar em equipa? Gostava de poder ter uma vida mais ativa e não se manter sempre no mesmo espaço de trabalho?

Invista no seu futuro e junte-se à equipa Zome. Junte-se a uma empresa focada no bem-estar, na felicidade e no potencial dos seus colaboradores, oferecendo um acompanhamento contínuo e diário, rendimentos elevados e prémios de produtividade.