Sete razões para delirar com as novidades da Samsung

Não estávamos à espera de menos vindo da gigante sul-coreana. Mas, com certeza, estes novos lançamentos romperam com todas as expectativas, muito acima do esperado. Design arrojado já é um habitué Samsung. Agora, estamos a falar de muito mais do que isso. É ver para crer (e querer!). Estas são as razões pelas quais delirámos e acreditamos que, no final, acabe a sentir o mesmo.

Razão 1: de dia e de noite com a câmara mais inteligente

É a primeira razão desta listagem, não a mais importante, mas temos aqui de confessar que a qualidade e versatilidade das câmaras fotográficas são, aos dias de hoje, um dos pontos mais altos e, muitas vezes, decisivos quando escolhemos a próxima aquisição. E, claro, tendo em conta de que estamos a falar da câmara mais inteligente da Samsung até hoje, tínhamos de lhe dar o destaque justo. Com novos sensores, bem maiores do que os da série anterior, as experiências de câmara nestes novos Samsung Galaxy S22 são de outro nível, e em quaisquer condições de luz.

As características revolucionárias de Nightography desta série e a tecnologia Adaptive Pixel fazem com que a câmara deixe entrar mais luz, desenhe detalhes e capture cores que fazem o conteúdo ganhar ainda maior nitidez e realce, mesmo no escuro ou em ambientes com pouca iluminação. O desempenho é de qualidade profissional, nunca antes visto numa câmara de smartphone.

Também os retratos prometem sair perfeitos, melhores do que nunca num smartphone Samsung. Os pequenos detalhes são mais nítidos e claros graças a um algoritmo sofisticado de Inteligência Artificial que nos devolve fotografias perfeitas no Modo Retrato com o novo Mapa de Profundidade AI Stereo.

Poderoso quarteto de câmaras

Tanto o Samsung Galaxy S22 como o S22+ contam com quatro câmaras que tornam possível obter sempre imagens de alta qualidade.

• Câmara principal Grande Angular de 50MP; • Lente Ultra-wide de 12MP; • Teleobjetiva de 10MP; • Câmara Frontal de 10MP.



Cinco câmaras para uma experiência elevada

O S22 Ultra, com a qualidade profissional do sistema de câmaras da linha S, estabelece um novo padrão sobre o que o smartphone premium pode ser

• Câmara principal Grande Angular de 108MP; • Ultra Grande Angular de 12MP; • Teleobjetiva de 10MP com 3x Optical Zoom; • Teleobjetiva de 10MP com 10x Optical Zoom; • Câmara Frontal com 40MP.





E agora para os amantes do vídeo, para os que não dispensam atualizar stories e gravar tiktoks ou memórias em movimento, as câmaras dos modelos S22 estão equipadas com uma nova função – Auto Framing – que deteta e segue até 10 pessoas e que ajusta o foco automaticamente, captando os elementos de forma clara. Graças à tecnologia VDIS avançada, que minimiza as vibrações, consegue obter imagens suaves e nítidas, mesmo em movimento

Razão 2: do trabalho para casa com o melhor desempenho

Com o primeiro processador de 4nm de sempre incluído num smartphone da Samsung, que potencia o processamento mais avançado até à data de Inteligência Artificial e Machine Learning, o desempenho destes novos Galaxy S22 é inigualável. Streaming, produtividade, jogo… A resposta é perfeita em todas as necessidades do dia a dia. Sem falar de que, com a análise do comportamento da rede, os novos Galaxy detetam automaticamente a aplicação que estamos a utilizar e, dessa forma, direcionam maior potência para o desempenho da mesma. Há coisas nas quais nunca pensamos objetivamente, não há? Mas quão mais fácil e rápido será navegar pelas aplicações favoritas desta forma?

Razão 3: da carga para o dia todo ao carregamento rápido com a bateria superpotente

Os entendidos da coisa sabem perfeitamente que um processador mais rápido e com melhor desempenho exige mais “alimento”. Podia ser um problema, não fosse a Samsung ter a resposta para manter o ritmo mesmo com máxima potência. E é aqui que entram a bateria robusta e o carregamento rápido. Com o Galaxy S22, tem bateria para todo o dia e dispõe de carregamento rápido de 25W. Já a bateria superpotente do Galaxy S22+ e do Galaxy S22 Ultra pode durar até mais do que um dia com uma única carga total e sabe sempre que está seguro, com carregamento super-rápido de 45W. Tem carga para trabalhar, jogar, ver vídeos e muito mais.

Razão 4: dos jogos aos filmes com os fantásticos ecrãs

Esta é para os que fazem tudo, mas mesmo tudo, com o telemóvel. Ora publicam umas fotografias, ora respondem a uns emails, ora fazem umas compras através das apps, ora veem uma série naquela viagem chata de comboio ou aproveitam qualquer momento para uns toques no Candy Crush. Dá para tudo. Sobretudo se nas mãos tivermos um ecrã AMOLED dinâmico e concebido especialmente para proporcionar a melhor jogabilidade e entretenimento. Tanto o ecrã premium do Galaxy S22 (com 6,1 polegadas) como o ecrã do Galaxy S22+ (com 6,6 polegadas) e o ecrã imersivo do Galaxy S22 Ultra (com 6,8 polegadas) incluem uma tecnologia inteligente Vision Booster que ajusta automaticamente o ecrã às condições de iluminação à nossa volta e melhora o contraste de cores. E, assim, temos a melhor visualização possível dos conteúdos. Um sonho tornado realidade. Sem falar nos aperfeiçoamentos de desempenho hardware que melhoraram o brilho do ecrã (capacidade de brilho de 1.300nit no S22 e pico de 1.750nit no S22+ e no S22 Ultra).

Queremos também destacar um dos pontos mais diferenciadores do Galaxy S22 Ultra, que distingue este modelo dos anteriores – é o mais potente Ultra que a Samsung alguma vez criou – e que eleva a categoria premium dos smartphones a outro nível. O novo S22 Ultra alia as melhores características Galaxy da linha S ao poder inigualável da linha Note. Com a icónica S Pen integrada, mais rápida e mais responsiva e com 70% menos latência, pode escrever e desenhar mais naturalmente no ecrã deste Samsung Galaxy S22 Ultra e explorar aplicações de novas formas.

Razão 5: da elegância à durabilidade com o desenho perfeito

Quando pensamos num telemóvel novo, estamos à espera de que nos dure algum tempo. O critério de “muito” é que pode variar de pessoa para pessoa, mas ninguém se quer preocupar muito com as quedas acidentais – porque elas ocorrem e todos sabemos disso… Vamos com sorte nestes S22. Foi construída para durar, mantendo o aspeto elegante e refinado da série S. Desenho de corte em leque favorável, que mistura a câmara na perfeição com a caixa e restante estrutura, e visor plano distinto de um lado. Do outro, uma estrutura de alumínio mais forte e o mais recente Corning® Gorilla® Glass Victus®+, um vidro resistente aplicado na parte da frente e na parte de trás, que permitem levar o telemóvel para qualquer lugar com tranquilidade. O melhor de dois mundos.

Galaxy S22 e S22+: cores únicas

• Phantom Black; • Phantom White; • Verde; • Pink Gold.





Galaxy S22 Ultra: quatro cores inspiradas na natureza

• Phantom Black; • Phantom White; • Verde; • Burgundy.





Razão 6: da segurança à produtividade com as novidades em dia

Com a segurança na ordem do dia (ataques informáticos a surgir por todo o lado), há que ter em conta também as novidades neste “setor”. A série S22 está protegida pela poderosa plataforma de segurança Knox Vault da Samsung, que inclui um processador e memória seguros que isolam completamente dados sensíveis como palavras-passe, biometria ou chaves Blockchain do sistema operativo principal do telefone. Através do painel de controlo de privacidade e do Indicador de uma IU (Interface de Utilizador), consegue ainda perceber facilmente que aplicações estão a aceder ao dados e à câmara, permitindo bloquear instantaneamente este acesso e evitar gravações indesejadas. E um ponto ainda mais alto? A arquitetura ARM micro que evita ciberataques ao sistema operativo e memória.

Para que esteja sempre a par das últimas novidades, toda a série Galaxy S22 suporta até quatro gerações de atualizações do Android OS, para obter o melhor desempenho e experiência móvel durante mais tempo.

Razão 7: do contacto permanente à partilha com a nova era da conectividade

Neste campo, são vários os pontos a destacar. Com base numa parceria com a Google, os Samsung Galaxy S22 permitem partilhar conteúdos através do Google Duo – desde ver fotografias com os amigos na Galeria a escrever notas em simultâneo com os colegas numa reunião com o Samsung Notes, mesmo à distância.

E já que estamos na era da conectividade, não podemos não falar do companheiro perfeito dos Galaxy, o novo Tab S8, S8+ e S8 Ultra – a linha de tablets mais versátil de sempre da Samsung.

Gama Galaxy Tab S8: maior, mais arrojada e mais versátil

Hardware sofisticado, funcionalidades premium para produtividade, e o ecossistema perfeito com o qual os utilizadores Galaxy contam estão combinados numa autêntica central de produtividade portátil, concebida para ser a companhia perfeita do Galaxy S22 para um mundo sempre ligado. A gama Galaxy Tab S8 oferece a liberdade e a flexibilidade que merece para trabalhar e jogar em qualquer lugar como nunca antes.

• Experiência de videoconferência melhorada com câmaras frontais Ultra Grande Angular; • Configuração de três microfones de precisão e com tecnologia de redução de ruído para evitar conversas indesejadas de fundo; • Equipado com Quad Speakers com Dolbly Atmos; • Tecnologia inteligente de Auto Framing; • Funcionalidades multitarefa revolucionárias – melhorado Multi-Active Windows e Samung DeX; • Partilha segura e simples de ficheiros, protegida por palavra-passe, através de Quick Share; • Protegido pela plataforma Knox Vault; • Elevado nível de produtividade a partir do novo processador super-rápido de 4nm; • S Pen mais reativa e suave do que nunca; • Mais fino e resistente para maior portabilidade; • Funciona em conjunto com todo o ecossistema Galaxy, com características como o Segundo Ecrã e Auto Switch dos Buds; • Compatível com quatro gerações de atualizações Android OS e 5 anos de atualizações de segurança; • Todos os modelos contam com opção de conectividade WIFI ou 5G.





Galaxy Tab S8 Ultra

• Ecrã expansivo Super AMOLED 14,6 polegadas; • Câmaras frontais duplas de 12MP, Ultra Wide com 120º e Wide de 80º; • Disponível na intemporal cor Graphite.



Galaxy Tab S8 e S8+

• Ecrã AMOLED de 12,4 polegadas (S8+) e 11 polegadas (S8); • Câmara frontal de 12MP Ultra Wide; • Disponível em três tons sofisticados – Graphite, Silver e Pink Gold.



Nós bem avisamos que as novidades deste ano prometiam o melhor dos melhores. Esta linha foi apresentada com a nova série S22, assim como um pacote de características atualizadas para o Galaxy Watch4, e é basicamente tudo o que precisamos para estarmos sempre ligados e em constante mudança – uma realidade tão mas tão atual dos que trabalham, estudam, jogam e criam.

Vantagens do ecossistema Galaxy

• Easy pairing entre dispositivos para conectar e usar de forma intuitiva; • Auto hotspot para partilhar internet automaticamente; • BT Auto Sync com dispositivos sincronizados automaticamente; • Copiar e colar qualquer conteúdo entre dispositivos; • Partilhar teclado entre tablet e smartphone; • Chamadas e mensagens para fazer e atender com qualquer dispositivo; • Continuidade de apps para navegar entre dispositivos; • Um toque apenas para partilhar música na TV; • Link to Windows para conectar um Galaxy ao PC.

Galaxy for the Planet

O melhor dos melhores até no que à ecologia diz respeito. O Galaxy S22 é também o dispositivo Samsung mais ecoconsciente de sempre. Em colaboração com organizações líderes, a Samsung vem ajudar na recuperação das redes de pesca descartadas e transforma-as num material de alto desempenho para os smartphones. Além disso, a série incorpora também material reciclado de pós-consumo, tanto no módulo de altifalantes como nas partes interiores das teclas de potência e volume. Nas embalagens, a Samsung utiliza papel 100% reciclado, a película protetora é feita de plástico reciclado e cada caixa é também ela própria concebida através de materiais ecológicos certificados pela UL. Também na nova série de tablets Galaxy Tab S8, a Samsung utiliza componentes de plástico reaproveitados das redes de pesca e os dispositivos vêm na caixa mais fina de sempre da Samsung, feitas de papel de fonte sustentável, o que permite à empresa reduzir as emissões e produzir menos resíduos. Estas inovações são o exemplo do compromisso da Samsung em fazer mais com menos. Cabe também a si ajudar a construir um futuro sustentável.

A delirar com as novidades? O Galaxy S22 Ultra já está disponível em Portugal (com modelos que vão dos 128GB a 1TB). Os restantes modelos da série – nas versões de 128GB e 258GB –vão estar amplamente disponíveis a partir de 11 de março. Nesta série, há um Samsung para cada utilizador. Basta encontrar o seu. E até 25 de fevereiro aproveite para juntar à compra a companhia perfeita, o Galaxy Tab S8, que já chegou oficialmente ao mercado.