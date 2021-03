Sysmex estabelece nova filial em Portugal

Nasceu na década de 60, no Japão, e estabeleceu-se pela primeira vez em solo estrangeiro no início dos anos 1970. Mas foi desde a constituição de uma filial no Reino Unido, em 1991, que a Sysmex Corporation não mais parou. Desde aí, construiu redes diretas de assistência comercial e de pós-venda, fora do Japão, num alargado conjunto de países.

Atualmente, contam-se já 58 filiais estrangeiras que fornecem os produtos Sysmex a mais de 190 países e regiões em todo o mundo.

Portugal é um dos mais recentes mercados a receber a empresa

A Sysmex instalou-se na cidade do Porto no início deste ano. A partir da Invicta, promete trabalhar todo o país, dando suporte aos mais de 150 clientes portugueses, uma transição que se pretende o mais suave possível.

Portugal tem a favor um importante sistema de cobertura universal de saúde, desde a criação do serviço nacional de saúde público em 1979. Por outro lado, o mercado português de IVD – no qual a Sysmex Corporation atua – está na 12.ª posição entre os países europeus, segundo dados do "The Worldwide Market for In Vitro Diagnostic Test", 13ª edição (setembro de 2020).

A estes cenários positivos junta-se um outro igualmente determinante: a elevada despesa anual, per capita, em cuidados de saúde que deixa antever que a procura de novos testes no âmbito das ciências da vida, entre outros, aumente fortemente.

Presença alargada, estável e de longo prazo

Contas feitas, estes foram motivos mais do que suficientes para levar a Sysmex a classificar a entrada em terras lusas como uma aposta ganha. A empresa nipónica procura assim aumentar ainda mais a sua presença no mercado português, através da transição para uma estrutura de vendas diretas e pós-venda, criando a nova subsidiária, Sysmex Portugal, S.A.

Ao construir relacionamentos estáveis e de longo prazo com os seus clientes, a Sysmex espera ainda melhorar o conhecimento sobre as necessidades locais de cada um deles. Só desta forma será possível oferecer melhores soluções e aumentar ainda mais a sua posição no mercado de IVD, incluindo a hematologia e a urinálise. Ao mesmo tempo, pretende-se ainda agilizar a introdução dos produtos e serviços Sysmex no mercado das ciências da vida.