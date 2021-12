Tecnologia: o portátil ultraleve, mas com funcionalidades de peso

Cada vez mais procuramos soluções tecnológicas adaptáveis ao ritmo diário e fáceis de transportar para qualquer lado, até pelas alterações globais que se verificam no mercado de trabalho atual, cada vez mais versátil. Contudo, dificilmente queremos comprometer a qualidade de serviço e as características disponibilizadas pelos dispositivos, em prol de uma opção mais leve.

É por isso que o ThinkPad X1 Nano da Lenovo é a opção ideal para aqueles que andam em constante movimento ou para os que simplesmente valorizam equipamentos mais fáceis de transportar. E se antes os utilizadores que procuravam soluções mais leves e de fácil transporte tinham de sacrificar a performance, qualidade, durabilidade e compatibilidade, isso deixa agora de ser uma realidade. A inovação da Lenovo continua com a oferta de um dispositivo ultraleve, mas com funcionalidades de peso.

ThinkPad X1 Nano da Lenovo: a escolha ultraleve em portáteis

Com um peso inicial inferior a um quilo, o portátil ThinkPad X1 Nano da Lenovo é o ThinkPad mais leve de sempre, oferecendo, contudo, o desempenho de um peso-pesado. Equipado com um processador Intel vPro de 11ª geração, este portátil de 33,02 cm (13 polegadas) conta também com funcionalidades que impulsionam a produtividade, como a resposta sempre ativa, a funcionalidade 5G opcional, a rapidez do Thunderbolt 4, Rapid Charge e um formato 16:10 para desfrutar de mais ecrã, com a capacidade de opção de ecrã tátil.

Experiência premium

Toda a capacidade, performance de confiança e durabilidade MIL-SPEC, esperada do portefólio ThinkPad, está agora disponível num PC superleve e móvel, que oferece uma experiência premium ao utilizador, onde quer que esteja. A segurança integrada e a gestão remota tornam o portefólio ThinkPad num líder global para o mercado empresarial.

Características que distinguem este ThinkPad

É de realçar o sistema de som Dolby ATMOS, que inclui dois tweeters orientados para cima e dois woofers orientados para baixo, o que cria uma experiência de som envolvente para desfrutar enquanto trabalha e no entretenimento. Falamos ainda dos quatro microfones de longo alcance de 360 graus, que asseguram que o utilizador é ouvido, a alto e bom som, durante as videochamadas e as chamadas em conferência.

Também a bateria de 48Wh é um ponto forte, ao garantir uma performance duradoura ao longo do dia, assim como as opções de conectividade LTE e 5G, que permitem uma produtividade contínua, mesmo quando não há uma rede wi-fi disponível, possibilitando o trabalho em qualquer lugar.

Além disso, existe ainda o sistema de apoio ao utilizador opcional, o Lenovo Premier Support – uma linha de apoio direta de elite, disponível 24 horas, 7 dias por semana e 365 dias ao ano.

Lenovo recomenda Windows 11 Pro para empresas

O Windows 11 Pro foi concebido para o trabalho híbrido, impulsionando a maior seleção de dispositivos empresariais do mundo, oferecendo o dispositivo ideal para cada colaborador, de forma a proporcionar um nível superior de satisfação e retenção.

Através de inovações de voz, toque e caneta, o Windows 11 Pro acomoda facilmente diversos estilos de trabalho. Também oferece um desempenho superior para configuração de dispositivos, devido aos novos requisitos mínimos do sistema. Além disso, com um elevado número de OEM a suportarem o Windows 11 Pro e a maior diversidade de opções de ecossistema, qualquer organização beneficiará dos avanços efetuados nas áreas da tecnologia e do hardware.

O Windows 11 Pro oferece ainda um design simples e poderoso, com novas funcionalidades concebidas para otimizar a produtividade e a concentração dos colaboradores, além da possibilidade de implementação, proteção e gestão de PC remotamente, através da cloud, de forma confiável.