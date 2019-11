Nos dias 23 e 24 de novembro, no Auditório Maria de Jesus Barroso, na Casa das Histórias Paula Rego, especialistas de áreas diversas de Espanha e Portugal debatem propostas com vista a melhorar a qualidade de vida dos idosos, integrando-os, com dignidade e conforto, no quotidiano das cidades e no convívio com as novas gerações.





Entre as temáticas a debater estão A Evolução Demográfica da Sociedade, os Idosos; Comer Bem: A nutrição no Idoso; A mobilidade dos Idosos: Como preparar a Cidade?; O que há de novo na Biologia do Envelhecimento?; As Novas Tecnologias; É de Pequenino que se torce o pepino ou a Responsabilidade Pública do Envelhecimento.





Além das Comissões de Honra de Portugal e Espanha, existe ainda uma comissão consultiva, que definiu o programa do Encontro, constituída pelos Profs. Germano Rego de Sousa, Jorge Soares, Paulo Costa, Pedro García Barreno e Ramón Gomis.





A entrada é livre, mas sujeita a inscrição.

Com as Comissões de Honra presididas por Sua Excelência o Presidente da República Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa e por Sua Majestade o Rei Filipe VI de Espanha, o Encontro Luso-Espanhol Para Um Envelhecimento Com Bem-Estar na Cidade, realiza-se com o objetivo de debater políticas públicas e privadas que ajudem a preparar as cidades do futuro onde irá viver uma população cada vez mais idosa. A organização é da Fundação D. Luís I e da Fundación Duques de Soria, com o apoio da Câmara Municipal de Cascais.